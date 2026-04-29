Țara are nevoie de guvernări de bună calitate, nu de un premier marionetă, declară Ilie Bolojan: Responsabilitatea, la PSD

”Încearcă să se salveze prin ceea ce fac”

"Responsabilitatea pentru această criză este în curtea Partidului Social Democrat, în curtea acestei conduceri, care, de fapt, încearcă să se salveze prin ceea ce fac. Acum, noi suntem nişte oameni responsabili şi n-am fugit de partea de asumare a răspunderii (...). Putem să fim într-o guvernare, dar nu mai putem fi într-o coaliţie cu PSD sau dacă, în baza discuţiilor care vor fi, cineva din conducerea PSD şi-ar asuma răspunderea, dacă ar fi fost oameni de stat s-ar fi gândit la România sau şi-ar fi asumat răspunderea pentru aceste poziţii, dar n-au făcut asta, atunci, în mod evident, PNL trebuie să caute o alternativă în aşa fel încât să construim un pol de modernizare care, într-o situaţie limită, poate fi construit şi din Opoziţie", a afirmat Ilie Bolojan.

PSD vrea un premier marionetă, acuză Bolojan

Acesta s-a referit şi la faptul că oameni din conducerea PSD ar vrea un premier tip marionetă, iar alţii "să şurubărească la guvernare", lucru care nu ar trebui acceptat "sub nicio formă" de PNL.

"Niciun partid nu este condamnat să fie veşnic în guvernare, dar sigur, dorinţa de a face ceva, şi asta vrem să facem, înseamnă într-adevăr că dacă eşti în guvernare şi poţi să faci asta, asta trebuie să fie opţiunea principală. Dar dacă eşti doar în guvernare şi achiţi nota de plată sau te-ai comporta aşa cum ar vrea oameni din conducerea PSD, să aibă un premier de tip marioneta care doar să semneze sau să contrasemneze propunerile care le vin, iar alţii în spatele lui să şurubărească prin guvernare şi să achite nota de plată publică pentru lucrurile pe care trebuia să le facem, sigur că asta n-ar trebui acceptat sub nicio formă şi nu va accepta Partidul Naţional Liberal o astfel de situaţie", a spus Ilie Bolojan.

”Țara asta are nevoie de guvernări de bună calitate”

Întrebat cine ar putea face parte din polul de modernizare la care face referire, Bolojan nu a dat niciun nume de formaţiune politică, afirmând doar "haideţi să ajungem într-o atare situaţie".

"Ţara asta, pentru a se ridica la o situaţie mai bună, are nevoie de guvernări de bună calitate. Noi am rămas ca ţară în urma altor ţări pentru că nu doar condiţiile istorice, geografice, culturale ne pot influenţa într-o manieră sau alta, ci pentru că, că ne place, că nu ne place, de multe ori calitatea guvernării a lăsat de dorit", a mai adăugat şeful Guvernului.