Adrian Veştea spune că va avea peste 240 de voturi în Parlament. A aflat de desemnare acum patru zile

Adrian Veștea, premierul desemnat de Nicușor Dan să formeze noul Guvern. Sursa foto: Agerpres

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat că a primit propunerea de a fi desemnat în urmă cu patru zile chiar de la Nicuşor Dan. În plus, spune el, Guvernul va fi votat de peste 240 de parlamentari.

"Nu am avut întâlniri cu liderii social-democrați. Ceea ce vă pot asigura este faptul că această propunere a venit în urmă cu câteva zile. În urmă cu patru zile. Am avut timp de gândire. Au dorit să vadă dacă acest Guvern de tehnocrați, tehnic, are posibilitatea să treacă.

Am avut o discuție prealabilă. La vremea respectivă, Eugen Tomac era o persoană care își dorea să-și creeze o majoritate, a făcut toate diligențele necesare, iar în urmă cu două zile am fost prezent la Budapesta. Când am revenit în țară, am fost chemat de domnul președinte, iar decizia a fost că ar trebui să ținem cont, înainte de toate calculele politice, de interesul partidelor, ar trebui să ținem cont și de România. Ar trebui să ne raportăm la România. Are o nevoie mai mult ca oricând de a putea face toate aceste reforme și în același timp de a îndeplini jaloanele pentru tot ceea ce înseamnă PNRR și de asemenea operaționalizarea SAFE, fiindcă vedem cu toții ce se întâmplă din punct de vedere al securității, îndeplinirea celorlalte norme pentru accederea în OCDE. Sunt o serie de situații care cred că astăzi nu mai pot putem să le lăsăm să aștepte", a declarat Adrian Veştea la Euronews.

Premierul desemnat vrea să discute şi cu Ilie Bolojan



"PNL trebuie să aibă această responsabilitate, să așeze la masă, inclusiv cu șeful partidului, cu Ilie Bolojan. A fost doar o discuție prealabilă (cea referitoare la nominalizare, n.r). Nu a fost o discuție certă. Acea discuție nu avea niciun fel de date certe. A fost o discuție în care președintele a expus o serie de motive și de situații, iar eu nu am luat-o ca pe o temă neapărat. Nu aveam de ce o să împărtășesc cu altcineva câtă vreme nu exista o certitudine.

După evaluările făcute referitoare la Guvernul Tomac, s-a ajuns la această concluzie. Președintele a luat această decizie, iar ne vedem puși în fața unei situații pe care eu am toată convingerea că o vom depăși și trebuie să rămânem în zona optimistă. Nu cred că ar trebui să rămânem doar în zona pesimistă și cât de neagră va fi perioada următoare", a mai declarat Adrian Veştea.

"Am asigurări că vom avea peste 240 de voturi"

Premierul desemnat spune că a primit deja asigurări că numărul parlamentarilor care vor vota Guvernul său e mai mult decât suficient.

"Din ceea ce înțeleg, numărul de parlamentari asigură astăzi posibilitatea de a trece aceste Guvern. Sunt calcule făcute și am asigurări că vom avea peste 240 de voturi.

(...) Vedem cu toții că au trecut 40 de zile de la demiterea Guvernului. Sunt 40 de zile de așteptare. 40 de zile de interimar și 40 de zile în care nu se iau decizii. Cred că ar trebui să facem o evaluare pe aritmetica din Parlament. Oricât am vrea și oricât ne-am dori fiecare dintre noi, astăzi fără avea o majoritate solidă. De fapt, Guvernul Tomac, argumentul pe care l-au avut fiecare dintre liderii politici, că vorbim de liderii PNL, UDMR sau USR, toți și-au dorit un Guvern politic.

De data aceasta, trebuie să construim un Guvern politic. Ceea ce cred că este important în următoarea perioadă. Țara trebuie guvernată, are o serie de probleme care trebuie rezolvate în cel mai scurt timp", a completat Adrian Veştea.