Bolojan, anunţ despre pensii şi salarii. Ce se va întâmpla cu ele

Plata pensiilor din aprilie 2026. Sursa foto: Agerpres

Ilie Bolojan, premierul interimar al României, a făcut anunţul despre pensii şi salarii.

"Salariile şi pensiile vor fi plătite, nu se pune problema în momentul de faţă. Ceea ce trebuie să facem este să menţinem direcţia. Asta înseamnă să ai Guverne care menţin această direcţie. Să luăm banii europeni, să continuăm economiile la buget în linie normală.

În felul acesta, oamenii vor vedea în câteva luni de zile ce se întâmplă. Şi ce se întâmplă? Din fericire, s-a liniştit conflictul din Golf. Asta ar însemna că din iulie ar trebui să vedem o scădere a preţurilor la combustibili. Companiile care vând combustibil lucrează pe stocuri cumpărate acum 10-15-20 zile. Prin urmare, tendinţa de scădere se va vedea pe durata lunii iulie. Astfel, la final de iulie, ar trebui să fim în situaţia în care preţurile la combustibil să se apropie de cele din februarie, dacă Doamne fereşte nu izbucneşte iar conflictul.

Inflaţia, dacă ţinem toate lucrurile în frâu, se va linişti şi ea. Dar asta ţine de politicile care trebuie respectate: atragerea fondurilor europene, valorificarea acestora, menţinerea unei discipline bugetare", a declarat Ilie Bolojan la TVR 1.

Premierul interimar Ilie Bolojan a explicat, marți seara, la TVR 1, care sunt variantele privitoare la salariile din domeniul public: Indexarea lor cu rata inflației și pierderea a un miliard de euro – jalon din PNRR – sau adoptarea Legii salarizării.



Ilie Bolojan a prezentat care sunt variantele pe care se pot majora salariile: Legea salarizării sau indexarea lor cu rata inflației, cum s-a făcut până acum, caz în care pierdem un miliard de euro, jalonul din PNRR.

Ilie Bolojan, premier interimar: „Suntem în două situații: avem cheltuieli de personal de aproximativ 166 de miliarde de lei în total care trebuie indexate de la sfârșitul acestui an. Va fi o indexare la sfârșitul acestui an. Avem o rată de inflație de peste 7% – majorarea ar fi de la 166 plus 12 miliarde. În același timp avem niște angajamente să nu mai generăm deficite. Sunt două posibilități: să indexăm salariile în sectorul public cu rata inflației, dacă facem asta, teoretic nu deranjăm pe nimeni, dar asta înseamnă că România va pierde acest jalon care este de aproape un miliard de euro. A doua posibilitate este să venim cu această lege de salarizare unitară, ceea ce înseamnă că ne luăm acești bani, înseamnă că se poate face o creștere a acestei sume totale, dar tot în aceeași anvelopă, numai că nu se mai face cu rata inflației pentru toată lumea.

Ilie Bolojan a adăugat că dacă se adoptă Legea salarizării unitare, sunt două situații: cei care sunt cu niște salarii din diferite cauze istorice, cu conjuncturi mai bune pentru unii, nu le vor mai crește o vreme salariile, așteptându-i pe ceilalți, iar ceilalți cu salarii mai mici o să le crească cu ponderi mai mari, de 15-20% și va fi un început de corecție, dar nu de pe un an pe altul.

Premierul interimar a mai precizat că aceasta este o decizie care va trebui adoptată în Parlament. Și eu cred că pentru România cea mai bună formulă este să adoptăm această lege de salarizare unitară, cu toate neajunsurile și nemulțumirile, așa cum va ieși din analiza Comisiei Europene”.