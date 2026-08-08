MAE, avertisment pentru românii care călătoresc în Spania: Cod roșu de incendii în Comunitatea Valenciană

Incendii de vegetație în Spania/ Sursa foto: Agerpres

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță cetăţenii români care se află, tranzitează ori intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea autonomă valenciană asupra faptului că autorităţile locale au instituit un cod roşu de risc de incendii de vegetaţie.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) îi avertizează pe cetățenii români aflați în Spania, care tranzitează sau intenționează să călătorească în Comunitatea Valenciană, că autoritățile locale au instituit cod roșu de risc de incendii de vegetație.

Incendii de vegetație în Sierra Engarceran, Culla şi Tirig din provincia Castellan din Comunitatea Valenciană

Conform unui comunicat al MAE transmis sâmbătă, în prezent sunt înregistrate incendii de vegetaţie în localităţile Sierra Engarceran, Culla şi Tirig din provincia Castellan.

În acest context, MAE recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să consulte în permanenţă informaţiile publice comunicate de către autorităţile spaniole: https://www.112cv.gva.es/va/.

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MAE reaminteşte cetăţenilor români că pot cere asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia +34 964.216 171; +34 964.216.172; +34 964.203.331; +34 964.203.234; +34 962.985.644; +34 962.985.278; +34 961.237.364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Numărul de telefon de urgență al Consulatului General al României la Valencia

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web https://valencia.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/ şi reaminteşte că românii care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&pcampaignid=web_share), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

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