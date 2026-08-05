Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat mai multe legi privind unele măsuri fiscal-bugetare și legea privind guvernanţa corporativă a companiilor publice, în legătură cu care sesizase anterior CCR.

Administrația Prezidențială anunță că Nicușor Dan a promulgat două legi privind unele măsuri fiscal-bugetare și Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, 5 august 2026, următoarele decrete:

Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 527/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind unele măsuri bugetare (PL-x 528/2026);

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 559/2018)", anunță Administrația Prezidențială.

Primele două legi au legătură cu măsurile fiscal-bugetare. În cazul legii privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (PL-x 527/2026), precizăm că proiectul de lege a fost inițiat ca măsură de consolidare fiscal-bugetară, a fost dezbătut și amendat în procedura legislativă, apoi adoptat de Parlament în data de 31 iulie 2026, ulterior legea fiind trimisă spre promulgare lui Nicușor Dan.

PL-x 528/2026, de asemenea, fusese adoptată de Parlament în data de 31 iulie 2026.

Cea de-a treia - Legea privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 73/2018 pentru completarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice (PL-x 559/2018) - nu are legătură cu cele fiscal-bugetare. Ea clarifică situația unor companii care nu mai sunt controlate majoritar de stat.

Nicușor Dan sesizase CCR privind guvernanţa corporativă a companiilor publice

Reamintim că în luna aprilie a acestui an, președintele României, Nicușor Dan, a trimis Curții Constituționale o sesizare de neconstituționalitate asupra acestei legi.

Legea introduce următorul alineat la art. 39 din OUG nr. 109/2011: "(5) În cazul întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare, cheltuielile cu reprezentarea, transportul, diurna şi cazarea ale administratorilor şi directorilor, în cazul sistemului unitar, respectiv ale membrilor consiliului de supraveghere şi ale membrilor directoratului, în cazul sistemului dualist, realizate în scopul exercitării mandatelor, nu reprezintă beneficii sau avantaje în sensul alin. (2) şi (4)".

Aceste alineat se referă la plafonarea în limita a două indemnizaţii fixe brute lunare pe parcursul unui an a unor beneficii, individualizate ca fiind cele legate de acoperirea unor cheltuieli cu reprezentarea, transportul şi diurna, precum şi a altor beneficii, nedeterminate, plafonate, de asemenea, la nivelul a două indemnizaţii fixe brute lunare pe parcursul unui an.

Potrivit sesizării trimise de Nicușor Dan către CCR, președintele reclama că prin amendamentul introdus de legiuitor, ca alineat distinct, se deschide calea unor cheltuieli nelimitate, ce ar urma a fi realizate în mod arbitrar în cadrul companiilor deţinute de stat, mai exact al întreprinderilor publice ale căror acţiuni sunt admise la tranzacţionare, aceste cheltuieli fiind circumscrise ideii de a fi afectate scopului exercitării mandatelor.

La sfârșitul lunii mai, judecătorii constituționali, cu unanimitate de voturi, au respins obiecția de neconstituționalitate formulată de președintele României și au constatat că prevederile Legii privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului 73/2018 pentru completarea art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Prelungirea TVA-ului redus la locuinţe și legea privind criza de pe piaţa carburanţilor, promulgate de președintele Nicușor Dan

Marți, 4 august, preşedintele Nicuşor Dan anunțase că a semnat decretele de promulgare a legilor privind declararea situaţiei de criză pe piaţa produselor petroliere şi privind prelungirea termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziţia de locuinţe.

"Am semnat decretele de promulgare pentru două acte normative importante pentru stabilitatea economică a țării și protejarea veniturilor românilor: legea privind declararea situației de criză pe piața produselor petroliere și legea de prelungire a termenului pentru aplicarea cotei reduse de TVA la achiziția de locuințe.

Tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu și instabilitatea extremă a pieței petroliere internaționale au generat scumpiri accelerate ale carburanților inclusiv în țara noastră. Intervenția rapidă a statului era necesară din nou pentru că această majorare de prețuri se reflectă în costuri crescute în lanț pentru cetățeni și operatori economici, cu efecte directe asupra puterii de cumpărare, competitivității economice și asupra stabilității unor sectoare critice naționale.

Măsurile de protecție instituite prin această lege vizează declararea stării de criză pe piața petrolieră, reducerea accizei la motorină, plafonarea adaosului comercial, interzicerea temporară a exporturilor de motorină fără avizul prealabil al Ministerului Energiei pentru securizarea prioritară a consumului intern și introducerea unei contribuții de solidaritate pentru marile companii petroliere.

Cea de-a doua lege pe care am promulgat-o astăzi prelungește până la 30 septembrie termenul de achiziție a locuințelor cu TVA redus, de 9% și elimină costurile suplimentare pentru cumpărătorii afectați de situația atacului cibernetic de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Totodată, cei care au făcut precontracte de cumpărare a locuințelor până la 31 iulie 2025 vor putea să încheie procedura fără TVA majorat până pe finalul lunii septembrie.

Într-o perioadă complicată politic, este un semn de stabilitate și maturitate că măsuri echitabile și necesare pentru români obțin în Parlament voturile necesare. Dincolo de disputele politice, ceea ce contează sunt deciziile care aduc beneficii și protejează românii", anunța, ieri, Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

Nicușor Dan: Am promulgat o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE

Câteva ore mai târziu, Nicușor Dan anunța și că a promulgat o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE.

"Am promulgat în această seară o serie de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor critice din PNRR, precum și ratificarea Acordului SAFE, acte normative care țin de capacitatea statului de a-și respecta angajamentele și de a valorifica oportunitățile de dezvoltare.

Accesul României la fonduri europene majore pentru modernizare și investiții rămâne astfel garantat.

Pentru români, fondurile din PNRR înseamnǎ sevicii mai bune și creșterea calitǎții vieții, pentru că înseamnă bani pentru spitale noi, pentru școli modernizate, pentru autostrăzi.

Aceste fonduri înseamnă și reforme care asigură o funcționare mai eficientă a statului, cum este Codul administrativ și proiectul prin care angajații ANAF și cei de la Vamă care depășesc planul de colectare sau descoperă fraude majore vor primi bonusuri.

Un proiect important este și Codul urbanismului, care reprezintă un pas esențial pentru clarificarea și modernizarea dezvoltării urbane, integrând și rezultatele referendumului validat de bucureșteni, pe care l-am inițiat în 2024. Este un semnal foarte bun pentru că democrația nu înseamnă doar organizarea unui referendum, ci și transformarea voinței cetățenilor în decizii legislative.

Legile adoptate în aceste zile de Parlament și promulgate acum sunt un bun exemplu de atitudine politică orientată spre obiective prioritare, cu mai puțin accent pe conflicte.

În acest mod, încrederea agențiilor de rating în România se păstrează, ceea ce încurajează și investitorii să își mențină interesul pentru țara noastră.

De asemenea, am urmărit cu atenție dezbaterile de astǎzi privind modificarea legislației referitoare la decarbonizare.

Interesul național înseamnă atât securitate energetică, cât și respectarea angajamentelor asumate de România și protejarea stabilității economice și financiare a țării.

Dacă Parlamentul va adopta legea în forma rezultată din lucrările comisiilor, voi analiza cu maximă responsabilitate și voi uza de toate prerogativele constituționale, inclusiv de solicitarea de reexaminare, astfel încât România să poată depune cererile de plată rămase și să nu piardă miliarde de euro din PNRR", a scris, marți seara, tot pe Facebook, Nicușor Dan.