Ce a discutat Marius Lazurca, la Washington, cu oficiali americani ai Administrației Trump

Foto: Agerpres / Marius Lazurca

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a vorbit despre vizita delegației române la Washington de săptămâna trecută.

Consilierul prezidențial pentru securitate națională și politică externă, Marius Lazurca, a transmis luni că s-a întâlnit săptămâna trecută la Washington cu oficiali americani, cu scopul de a discuta despre securitatea în regiunea Mării Negre.

Mesajul lui Lazurca după vizita în SUA

„Am fost mândru să reprezint România la Washington săptămâna trecută. Mesajul nostru a fost simplu: România este alături de Statele Unite. Ne-am întâlnit cu oficiali americani pentru a aprofunda angajamentele noastre în domeniul apărării și pentru a întări securitatea comună la Marea Neagră”, a scris Marius Lazurca pe rețeaua socială X, menționându-i pe senatorul republican Roger Wicker, conducerea Departamentului de Stat, pe Elbridge Colby, precum și pe ambasadorul Statelor Unite în România, Darryl Nirenberg.

Proud to have represented Romania in Washington last week. Our message was simple: Romania stands with the United States. We met with U.S. officials to deepen our defense commitments and strengthen our shared security on the Black Sea. ????????????????@SenatorWicker@CounselorDOS… — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 3, 2026

Afirmațiile lui Marius Lazurca apar în contextul în care, săptămâna trecută, a anunţat că a fost trimis de preşedintele Nicuşor Dan la Washington DC, cu scopul de a se întâlni cu Administraţia Trump şi liderii Congresului.

Cine l-a însoțit pe Lazurca în SUA

Conform anunțului făcut atunci, Marius Lazurca a fost însoţit de şeful Statului Major al Apărării, Gheorghiţă Vlad.

"Preşedintele Dan m-a trimis pe mine şi pe şeful Apărării din România la Washington DC pentru a ne întâlni cu Administraţia Trump şi liderii Congresului în vederea promovării alinierii noastre în domeniul securităţii la Marea Neagră", a scris, pe 27 iulie 2026, Marius Lazurca pe X.

Lazurca a amintit că "piloţi români curajoşi, care zboară pe F-16 fabricate în America, au doborât trei drone ruseşti în ultimele trei zile".

De asemenea, declarațiile lui Marius Lazurca vin într-un context în care Administrația Trump solicită insistent aliaților europeni să contribuie mai mult la finanțarea și asumarea responsabilităților privind apărara Europei.

Marius Lazurca este consilier prezidențial pentru securitate națională și conduce, în același timp, Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni în Administrația Prezidențială.