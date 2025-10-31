Marius Lazurca, numit consilier prezidențial și pe securitate națională. Nicușor Dan a semnat decretul

Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.
Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.
Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.
