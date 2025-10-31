€ 5.0851
Data actualizării: 12:11 31 Oct 2025 | Data publicării: 11:55 31 Oct 2025

Marius Lazurca, numit consilier prezidențial și pe securitate națională. Nicușor Dan a semnat decretul
Autor: Ioan-Radu Gava

nicusor dan lazurca Foto: Presidency.ro
 

Nicușor Dan a semnat decretul de numire a lui Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul prin care îl numește pe domnul Marius-Gabriel Lazurca în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională.

Astfel, Articolul unic al Decretului nr. 958/2025 pentru numirea în funcție a unui consilier prezidențial se modifică și va avea următorul cuprins: „Începând cu data de 1 noiembrie 2025, domnul Marius-Gabriel Lazurca se numește în funcția de consilier prezidențial pentru securitate națională”.

Domnul Marius-Gabriel Lazurca va continua să conducă Departamentul Politică Externă, Parteneriate Strategice și Românii de Pretutindeni din cadrul Administrației Prezidențiale.

