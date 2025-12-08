Semnal de la vârful Senatului pentru coaliția de guvernare. Ce s-ar putea întâmpla la moțiune

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat luni că nu este bine pentru România ca vreunul dintre partidele din coaliţie să nu mai facă parte din această coaliţie, menţionând că România are nevoie de stabilitate şi nu vede motivele pentru care unii parlamentari din partidele de la guvernare ar vota moţiunea de cenzură împotriva Guvernului.

"M-ar mira (ca PSD să voteze moţiunea de cenzură - n.r.), pentru că - în general nu comentez informaţii de pe surse - deocamdată eu ştiu că suntem într-o coaliţie stabilă, în ciuda rezultatelor care au avantajat sau dezavantajat pe unii sau pe alţii la Primăria Capitalei, este despre această coaliţie de guvernare, care are un Guvern care face lucruri benefice pentru România, aşa cum ne confirmă şi instituţiile internaţionale. Deci, n-aş vedea motive pentru care unii parlamentari din această coaliţie să voteze o moţiune de cenzură împotriva Guvernului coaliţiei", a afirmat Abrudean, întrebat în legătură cu informaţiile potrivit cărora, după rezultatul alegerilor la Primăria Capitalei, PSD ar putea să voteze moţiunea de cenzură depusă de Opoziţie.

CITEȘTE ȘI - De unde e originar, de fapt, Ciprian Ciucu: A confirmat o tradiție neștiută și a fost programat să aibă succes încă de mic

Abrudean, despre tăierile de 10% în administrația locală

Legat de afirmaţiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, că se opune în continuare tăierilor de 10% din administraţia centrală şi poate ajunge chiar până la ieşirea de la guvernare, dacă premierul va insista cu aceste tăieri, Mircea Abrudean a spus că deocamdată nu s-a ajuns la acel pachet.

"Deocamdată suntem în altă logică. Când vom ajunge la acel pachet, care va fi asumat până la urmă de Guvern, cu toţi membrii Guvernului la masă, şi vă reamintesc că şi PSD are şase miniştri, deci nu poate să ia premierul o decizie peste capul celor din Guvern. Vom vedea la acel moment. Deocamdată, nu suntem acolo", a precizat preşedintele Senatului.

CITEȘTE ȘI - Surprizele de la Sectorul 4 la alegerile locale parțiale din București: USR, prăbușit în toate sectoarele

România, pilon de stabilitate în estul Europei

Întrebat în legătură cu faptul că social-democraţii au transmis că nu mai vor să rămână în coaliţie alături de USR şi dacă vede posibilitatea unui guvern fără USR, Abrudean a afirmat că Româna are nevoie de stabilitate.

"Eu cred că România are nevoie de stabilitate, cred că asta ne-au transmis şi românii, cred că asta vor şi bucureştenii care au votat ieri la alegerile locale parţiale, vor oameni care să facă lucruri, nu doar să vorbească despre ele, până la urmă despre asta cred că e vorba. Un Guvern susţinut de această coaliţie puternică - repet, care face nişte lucruri bune pentru România -, cred că trebuie să existe în continuare această coaliţie. Cu cât este mai puternică coaliţia, cu atât Guvernul va putea redresa România şi lucrurile vor ajunge pe un făgaş normal", a menţionat acesta.

Despre un Guvern fără PSD, el a arătat că nu este de dorit să se ajungă în această situaţie.

"Dacă o luăm după cifre, e foarte complicat şi nu cred că ne dorim să ajungem acolo de niciun fel. Repet, nu cred că e bine pentru România ca vreunul dintre partidele din coaliţie să nu mai fie în această coaliţie. Este semnal de instabilitate politică şi nu ne dorim asta", a mai spus preşedintele Senatului.