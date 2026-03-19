George Simion, atacuri explozive la dezbaterea pe buget

George Simion a luat cuvântul în plenul Parlamentului, în cadrul şedinţei comune a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2026. Președintele AUR a lansat critic dure către președintele PSD Sorin Grindeanu, pe care l-a acuzat de ipocrizie, afirmând că Robin Hood care ia de la bogaţi şi dă la săraci este reprezentat, în România, de "Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi".

George Simion și "Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi" la bugetul pe 2026

„Am vaga impresie că am asistat iar la un episod de amnezie colectivă din partea domnului Grindeanu, că nu mai știe dacă este în opoziție sau la putere și pretinde că este cumva un Robin Hood, care ia de la miliardarii României, cei cu maşini de epocă. Domnule Grindeanu, nu ştiu dacă aveţi ceasul la mână sau l-aţi băgat în buzunar.

Domnule Grindeanu, nu ştiu dacă miliardarii României, cu maşini de epocă sunt miliardarii aceia răi şi miliardarii României, care vă plimbau cu avioanele la Monte Carlo sunt cei buni. Robin Hood care ia de la bogaţi şi dă la săraci, de fapt, în realitatea din România este reprezentat de Grindeanu Baba şi cei 40 de hoţi", a spus George Simion, la şedinţa comună a Senatului şi Camerei Deputaţilor pentru dezbaterea proiectului Legii bugetului de stat şi a proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026", a spus George Simion.

George Simion, către Sorin Grindeanu: „Tăiați de la mame și elevi, dar finanțați stadioane de milioane”

„Pentru că voi, domnule Grindeanu, astăzi, care pretindeţi că nu tăiaţi de la copii, tocmai acceptaţi încă o dată, cum aţi acceptat şi în luna iunie, să tăiaţi CASS-ul de la mame. Şi dumneavoastră, domnule Grindeanu, acceptaţi ca bursele de merit, care se cuvin elevilor şi studenţilor, tăiate în mod nedrept de domnul Bolojan, care ne vorbeşte despre responsabilitate, să meargă, de exemplu, la colegul dumneavoastră de la Timişoara, Freddy Simonis, care îşi face un stadion nou de 140 de milioane de euro... când mințiți părinții și bunicii noștri că nu aveți bani pentru indexarea, conform legii a pensiilor. Dacă nici asta nu este o dovadă de ipocrizie... Un senator de la USR a punctat foarte bine, respectiv statul este supraponderal și ar trebui cumva să facă eforturi să își mai reducă cheltuielile, nu să pună povara pe cetățeni, majoritatea vulnerabili, dar și pe firme", a zis George Simion.

Simion, acuze și la adresa lui Bolojan și a parlamentarilor

În continuare, președintele AUR l-a criticat și pe premierul Ilie Bolojan.

„Ce face statul român, în bugetul pe 2026, domnule Bolojan? Alocă 209 milioane de lei pentru partidele politice! Explicați asta, când faceți stadioane de sute de milioane de euro! Explicați pensionarilor, care nu beneficiaza de un oscior aruncat în scârbă din avion Nordis.... care este temelia acestui buget, când banii pentru dezvoltare, pentru industria românească nu se reflectă în acest buget.

Situația este tristă și veți avea de dat seama fiecare dintre voi (n.red. parlamentari) pentru președinții de partid care vă fac de rușine, nu doar în sondaje, ci și în fața părinților voștri plini de boli și suferinzi, pe care voi, astăzi, îi batjocoriți! Să vă fie rușine pentru asta", a conchis George Simion.