Subcategorii în Politica

Corneliu Ștefan: Un gest de demnitate din partea prefectului de Dâmbovița și a secretarului de stat din Ministerul Transporturilor
Data publicării: 11:51 29 Apr 2026

Autor: Crişan Andreescu

Stefan Foto: Facebook Corneliu Ștefan

Corneliu Ștefan, președintele PSD al Consiliului Județean Dâmbovița, apreciază deciziile prefectului și a secretarului de stat din cadrul Ministerului Transporturilor de a demisiona din funcțiile deținute.

"În contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva actualului Guvern, un gest de demnitate și responsabilitate este acela de a asigura coerența între poziția politică asumată și funcțiile ocupate.

Apreciez activitatea prefectului județului Dâmbovița, Marian Tănase, și a secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, pentru modul profesionist și dedicat în care și-au exercitat funcțiile, precum și pentru respectul arătat față de dâmbovițeni și nevoile comunităților locale. Au fost implicați, prezenți și orientați către rezultate concrete.

Am lucrat în echipă și le mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Împreună cu colegii primari, parlamentari, consilieri județeni și locali, am muncit pentru județul Dâmbovița și am reușit să deblocăm proiecte blocate de peste 20 de ani, proiecte așteptate de dâmbovițeni.

Sunt convins că vom continua să lucrăm împreună, cu aceeași motivație, pentru dezvoltarea județului nostru și pentru binele dâmbovițenilor.

Cele mai noi știri
Publicat acum 21 minute
Cum va fi vremea la vară. Roxana Bojariu (ANM): Atenție la concediile din Grecia, Italia, Spania sau Turcia / video
Publicat acum 24 minute
Corlățean a pierdut funcția de Secretar general adjunct al Consiliului Europei: Am avut sprijinul chiar și al Oanei Țoiu (ai mei, rog nu vă enervați, ăsta e adevărul)
Publicat acum 29 minute
Facilitățile acordate importurilor de carne de porc au contribuit la falimentarea unor companii românești. Ministrul Barna: Trebuie să rediscutăm condiţiile
Publicat acum 41 minute
Curs valutar BNR, 29 aprilie 2026. Câți lei costă, azi, un euro
Publicat acum 42 minute
ONU anunţă 21 de execuţii şi 4.000 de arestări în Iran de la începutul războiului în Orientul Mijlociu
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 5 ore si 33 minute
Horoscop 29 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 6 ore si 8 minute
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Publicat acum 2 ore si 19 minute
Care erau prețurile la clinica unde Valentina a făcut un lifting facial și apoi a murit
Publicat acum 1 ora si 44 minute
Nicușor Dan, replică pentru George Simion în scandalul privind suspendarea președintelui
Publicat acum 4 ore si 4 minute
PSD și-a retras toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale
 
ideologie sau tehnologie raspuns pana in 2050 Ideologie sau tehnologie? Răspuns până în 2050

de Val Vâlcu

sfatul lui titi aur mi a salvat viata pe trecerea de pietoni Sfatul lui Titi Aur mi-a salvat viaţa pe trecerea de pietoni

de Florin Răvdan

accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
