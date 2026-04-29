Corneliu Ștefan: Un gest de demnitate din partea prefectului de Dâmbovița și a secretarului de stat din Ministerul Transporturilor

"În contextul depunerii moțiunii de cenzură împotriva actualului Guvern, un gest de demnitate și responsabilitate este acela de a asigura coerența între poziția politică asumată și funcțiile ocupate.

Apreciez activitatea prefectului județului Dâmbovița, Marian Tănase, și a secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuț Săvoiu, pentru modul profesionist și dedicat în care și-au exercitat funcțiile, precum și pentru respectul arătat față de dâmbovițeni și nevoile comunităților locale. Au fost implicați, prezenți și orientați către rezultate concrete.

Am lucrat în echipă și le mulțumesc pentru colaborarea foarte bună pe care am avut-o. Împreună cu colegii primari, parlamentari, consilieri județeni și locali, am muncit pentru județul Dâmbovița și am reușit să deblocăm proiecte blocate de peste 20 de ani, proiecte așteptate de dâmbovițeni.

Sunt convins că vom continua să lucrăm împreună, cu aceeași motivație, pentru dezvoltarea județului nostru și pentru binele dâmbovițenilor.