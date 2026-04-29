€ 5.0937
|
$ 4.3541
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0937
|
$ 4.3541
 
Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Data publicării: 08:01 29 Apr 2026

Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat
Autor: Dana Mihai

Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat

Vizita în SUA a regelui Charles și a reginei Camilla a avut și momente mai relaxate, după ce Donald Trump a făcut o remarcă neașteptată despre mama sa și pasiunea ei pentru monarh.

Regele Charles și regina Camilla se află într-o vizită diplomatică în SUA, încercând să detensioneze relațiile dintre cei doi aliați istorici. Un subiect important este poziția Marii Britanii față de conflictul dintre SUA și Iran, pentru care premierul Keir Starmer a fost criticat de Trump.

Fascinația lui Trump pentru regalitate

Președintele american este cunoscut pentru fascinația sa față de familia regală și ceremonialul acesteia, iar vizita a fost plină de elemente spectaculoase: pălării, fanfare și tot protocolul aferent.

Această fascinație a fost evidentă și în timpul unui eveniment organizat pe peluza sudică a Casei Albe.

Povestea neașteptată despre mama lui Trump

"De fiecare dată când Regina apărea la o ceremonie, mama mea stătea lipită de televizor. Îmi amintesc că spunea foarte clar: "Charles, uite, tânărul Charles. Este atât de drăguț", le-a spus Trump invitaților, referindu-se la mama sa, Mary Anne, decedată în 2000. 

Citește și: Cadoul primit de Donald Trump de la Regele Charles al III-lea

Apoi a continuat, stârnind râsete: "Mama mea avea o pasiune pentru Charles. Vă vine să credeți? Mă întreb ce ar spune acum"

În timpul discursului, în care regele Charles a râs, dar a părut ușor stânjenit, Trump a mai spus: "I-am spus regelui că ea iubea Familia Regală și o admira pe Regină. De fiecare dată când Regina participa la o ceremonie, mama mea stătea lipită de televizor și îmi spunea: "Uite, Donald, cât de frumos este. Chiar iubea această familie".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
regele charles
regina elisabeta
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close