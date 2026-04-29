Ce i-a spus Trump regelui Charles în fața tuturor și cum a reacționat monarhul la momentul neașteptat

Regele Charles și regina Camilla se află într-o vizită diplomatică în SUA, încercând să detensioneze relațiile dintre cei doi aliați istorici. Un subiect important este poziția Marii Britanii față de conflictul dintre SUA și Iran, pentru care premierul Keir Starmer a fost criticat de Trump.

Fascinația lui Trump pentru regalitate

Președintele american este cunoscut pentru fascinația sa față de familia regală și ceremonialul acesteia, iar vizita a fost plină de elemente spectaculoase: pălării, fanfare și tot protocolul aferent.

Această fascinație a fost evidentă și în timpul unui eveniment organizat pe peluza sudică a Casei Albe.

Povestea neașteptată despre mama lui Trump

"De fiecare dată când Regina apărea la o ceremonie, mama mea stătea lipită de televizor. Îmi amintesc că spunea foarte clar: "Charles, uite, tânărul Charles. Este atât de drăguț", le-a spus Trump invitaților, referindu-se la mama sa, Mary Anne, decedată în 2000.

Apoi a continuat, stârnind râsete: "Mama mea avea o pasiune pentru Charles. Vă vine să credeți? Mă întreb ce ar spune acum"

În timpul discursului, în care regele Charles a râs, dar a părut ușor stânjenit, Trump a mai spus: "I-am spus regelui că ea iubea Familia Regală și o admira pe Regină. De fiecare dată când Regina participa la o ceremonie, mama mea stătea lipită de televizor și îmi spunea: "Uite, Donald, cât de frumos este. Chiar iubea această familie".