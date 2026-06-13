Iranul se pregătește de un moment istoric. Când va fi înmormântat Ali Khamenei Foto: Agerpres

Ayatollahul Ali Khamenei, care a condus Iranul timp de aproape 37 de ani înainte de a fi ucis de atacuri aeriene israeliano-americane pe 28 februarie, va fi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad (nord-est), a anunţat sâmbătă televiziunea de stat iraniană, conform AFP.

Înmormântarea sa, programată iniţial pentru martie, dar amânată din cauza războiului, se va derula pe parcursul a şase zile, începând cu 4 iulie.

Ceremonii naționale la Teheran și în orașul sfânt Qom

O ceremonie naţională de omagiere va avea loc în capitala Teheran, între 4 şi 6 iulie, şi în oraşul sfânt Qom (nord) pe 7 iulie, a adăugat postul de televiziune.

Ali Khamenei va fi apoi înmormântat pe 9 iulie la Mashhad, oraşul său natal.

Începutul funeraliilor naţionale pe 4 iulie va coincide cu sărbătoarea naţională a Statelor Unite, care în 2026 marchează 250 de ani de existenţă.

Mojtaba Khamenei a preluat conducerea Iranului

Fiul lui Ali Khamenei, Mojtaba, i-a succedat la începutul lunii martie ca lider suprem, al treilea de la înfiinţarea Republicii Islamice în 1979.

Mojtaba Khamenei, rănit în atacurile care i-au ucis tatăl şi numeroşi alţi oficiali, nu a apărut în public de la numirea sa şi a comunicat doar prin declaraţii care i-au fost atribuite.