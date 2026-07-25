Viktor Orban critică, de la Harghita, actuala conducere de la Budapesta şi compară Ungaria cu Venezuela

Viktor Orban, photo source: Viktor Orban @OfficialFacebook

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a lansat sâmbătă critici dure la adresa actualei conduceri de la Budapesta, în discursul susținut la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. El a acuzat guvernul de...

Fostul premier al Ungariei, Viktor Orbán, a lansat sâmbătă critici dure la adresa actualei conduceri de la Budapesta, în discursul susținut la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad. El a acuzat guvernul de „abuz de putere” și a afirmat că obiectivul principal al partidului FIDESZ în perioada următoare nu este revenirea la guvernare, ci formarea unei „coaliții largi a libertății”.

În fața unui public numeros, Orbán a susținut că Executivul condus de TISZA recurge la practici autoritare care, în opinia sa, pun în pericol democrația. Fostul premier a invocat, printre exemple, anchetarea unor adversari politici și modificarea Constituției în vederea înlăturării președintelui.

Totodată, Viktor Orbán a comparat situația din Ungaria cu cea din Venezuela, afirmând că sunt folosite metode similare pentru eliminarea oponenților politici. El a susținut, de asemenea, că „acest nou sistem de guvernare, care abuzează de putere, a fost creat în Ungaria cu sprijinul Bruxelles-ului”.

"FIDESZ trebuie să îşi schimbe rolul"

"De câteva luni încoace, nu există guvernare economică. Există guvernare Facebook-istă, este cinematograf, sunt filme şi o guvernare de genul "Să moară duşmanii!"", a afirmat Viktor Orbán, potrivit traducerii oficiale.

Liderul FIDESZ a mai criticat noul guvern ungar pentru că "nu spune adevărul despre starea economiei şi nu pregăteşte ţara pentru eventuale crize", iar populaţia este indusă în eroare prin promisiuni că "totul va fi bine".

În context, Viktor Orbán a afirmat că FIDESZ trebuie să îşi schimbe rolul şi să funcţioneze ca "un centru de incubare" pentru cei care susţin libertatea, nu un partid preocupat de putere, fiind de părere că în locul unei politici de opoziţie este nevoie de "o politică de rezistenţă".

"FIDESZ-ul are astăzi treaba să servească şi să deservească rezistenţa naţională. Şi treaba rezistenţei este să readucă libertatea. (...) Acum FIDESZ-ul trebuie să tragă arcul cel mai lung unde încap toţi oamenii care iubesc libertatea. Din acest motiv, FIDESZ-ul nu trebuie să se comporte ca un partid, ci ca şi un centru de prestare, ca şi un centru de incubare. Ca şi o pepinieră trebuie să funcţioneze. FIDESZ-ul nu trebuie să se consolideze pe sine, ci trebuie să consolideze organizaţiile şi grupurile de oameni care iubesc libertatea. Trebuie să ajute ca oamenii care susţin libertatea să se înmulţească. Obiectivul pentru FIDESZ acum nu este puterea, ci libertatea", a afirmat liderul FIDESZ.