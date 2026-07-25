Horoscop 27 iulie - 2 august 2026. Astrologul Daniela Simulescu, previziuni toate zodiile - VIDEO

Astrolog Daniela Simulescu/ Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne prezintă cele mai importante evenimente din următoarea săptămână.

Săptămâna începe cu o opoziție între Soarele din Leu și Pluto din Vărsător. Un aspect care se va transpune în lupte de putere, în conflicte din cauza tehnologiei sau în negocieri dure în cazul unor conflicte.

Pe 28 iulie, Venus din Fecioară face un careu cu Marte din Gemeni. Un soi de-a alba neagra când vine vorba de iubire sau bani.

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Pe 29 iulie se vor petrece două evenimente astrologice importante. Conjuncția Soare-Jupiter din semnul Leului, ce se poate demonstra a fi instrumentul potrivit pentru cei care vor să se bucure de ce le oferă viața. Și al doilea, Luna Plină din Vărsător, un pretext perfect pentru cei care vor să se elibereze de ceva sau cineva.

Astrologul Daniela Simulescu ne va aduce explicații complete despre aceste evenimente și previziunile pentru toate zodiile, în cadrul unei noi emisiuni DCNews, ce va fi difuzată duminică, 26 iulie, începând cu ora 12.00, atât pe canalul de YouTube DCNews, cât și pe contul de Facebook DCNews.