Dezbatere "Românii care schimbă comunităţi", ediţia I. Inițiative, bune practici și modele de succes

Foto: Inquam Photos / George Calin

Urmăriţi prima ediţie a dezbaterii "Românii care schimbă comunităţi". Iniţiative, bune practici şi modele de succes.

DCNEWS MEDIA GROUP organizează vineri, 3 iulie 2026, prima ediţie a dezbaterii "Românii care schimbă comunităţi", intitulată "Dezbateri, inițiative, bune practici și modele de succes ale românilor care schimbă comunități".

Evenimentul se va desfășura în format hibrid – online sau cu prezență fizică în studioul DC Media Group, începând cu ora 14:00 (ora locală a României).

Dezbaterea va fi transmisă live pe www.stiridiaspora.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Românii care schimbă comunități” și www.dcnews.ro - secțiunea dezbateri din cadrul rubricii „Românii care schimbă comunități”, pe canalul de YouTube ale celor două platforme (două link-uri) și pe paginile de Facebook ale celor două platforme.

CONTEXT

În ultimele decenii, comunitățile românești din diaspora au cunoscut o dezvoltare semnificativă, iar românii stabiliți în străinătate au devenit actori activi în viața socială, civică și culturală a statelor în care trăiesc.

Dincolo de procesul de integrare socio-economică, tot mai mulți români sunt implicați în inițiative care contribuie la consolidarea societății civile din țările gazdă, prin proiecte comunitare, organizații civice, programe educaționale și activități de voluntariat cu impact local.

În multe state europene, inițiativele românilor din diaspora contribuie direct la coeziunea socială locală, la sprijinirea grupurilor vulnerabile, la educația copiilor și la promovarea dialogului intercultural. Tot mai frecvent, românii din diaspora facilitează colaborarea dintre instituțiile statului gazdă și comunitățile de migranți, contribuind la dezvoltarea unor comunități mai conectate, mai active și mai bine reprezentate.

Cu toate acestea, numeroase astfel de inițiative rămân insuficient cunoscute atât în România, cât și în rândul altor comunități românești din diaspora. Această lipsă de vizibilitate limitează schimbul de bune practici și reduce potențialul de multiplicare a modelelor de succes.

În acest context, prima ediție a seriei de dezbateri „Românii care schimbă comunități” are ca obiectiv facilitarea unui dialog structurat privind rolul românilor din diaspora în consolidarea societății civile, promovarea valorilor democratice și întărirea legăturilor dintre România și românii de pretutindeni, prin evidențierea unor exemple relevante de implicare civică și comunitară.

TEME DE DEZBATERE

· Evoluția comunităților românești din diaspora: de la integrare socio-economică la implicare civică și leadership comunitar.

· Formele actuale de implicare comunitară a românilor din diaspora și impactul acestora la nivel local în statele gazdă.

· Rolul autorităților în sprijinirea inițiativelor comunitare, culturale și educaționale dezvoltate de românii din diaspora.

· Rolul ONG-urilor și al inițiativelor civice românești în consolidarea coeziunii sociale în țările gazdă

· Principalele provocări în organizarea și mobilizarea comunităților românești

· Rolul bisericii și al comunităților religioase în susținerea coeziunii sociale, a integrării și a păstrării identității culturale.

· Cum pot fi replicate modelele de succes dezvoltate în diferite țări?

· Cum poate diaspora deveni o resursă strategică pentru dezvoltarea României și pentru promovarea imaginii sale externe?

Agenda Dezbaterii

MODERATOR: Florin Răvdan, jurnalist DC NEWS

14:05-14:15: CUVÂNT DE DESCHIDERE: Natalia-Elena Intotero, Vicepreședinte Camera Deputaților și Membru Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, Camera Deputaților

14:15-15:50: Dezbateri, inițiative, bune practici și modele de succes ale românilor care schimbă comunități

Gheorghe CÂRCIU, Europarlamentar

Ioan Vulpescu, Vicepreședinte Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă, Camera Deputaților

Mihai Chirica, Primarul Municipiului Iași

Maria Floarea Pop, Director ICR Madrid

Ionela Van Rees-Zota, Președinte Centrul Cultural Româno- German „Dumittru Dorin Prunariu” din Nürnberg, Germania

Pr. Gabor Codrea, Protopop pentru regiunea Triveneto II din Italia și Parohul comunității Verona 1

Bogdan Găvază, Fondatorul Școlii Românești de la Haga

Monica Anisie, Secretar Comisia pentru învățământ, știință și inovare, Senatul României

Vlad Cubreacov, Președinte Asociaţia "Răsăritul românesc" din Republica Moldova

Mălina Vîrtejanu, Președinte Belfast Intercultural Romanian Community din Irlanda de Nord

Léonard Velicu, Președinte Asociația EURROM Bordeaux

Emanuel Minea, Director de Proiecte și Strategie, Asociația Românilor din Marea Britanie

Miruna Căjvăneanu, Jurnalist, co-autor “Rădăcini la Jumătate - 30 de ani de imigrație românească în Italia”

Laura Cătălina Dragomir, Purtător de cuvânt al Casei Române de Cultură Getafe – Spania

15:50-16:00 - CONCLUZII:

Bogdan Bolojan, Redactor-șef Știridiaspora.ro