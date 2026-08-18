Cardurile de sănătate dispar. Schimbare de la 1 septembrie pentru toți românii

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Mai multe schimbări în sănătate vor viza românii, de la 1 septembrie.

Cardurile de sănătate vor fi înlocuite începând cu 1 septembrie. Românii vor putea să scape de cardul de sănătate după ce-și vor ridica noua carte de identitate, chiar din această toamnă. Astfel, cardul de sănătate clasic, de plastic, începe să fie înlocuit treptat și opțional de noua carte electronică de identitate (CEI). Aceasta nu va stoca informațiile despre istoricul medical al persoanei, ci va fi folosită ca o cheie de acces în sistemul CNAS, unde informațiile vor continua să existe. Cardurile de sănătate vor fi în continuare valabile și vor putea fi folosite în paralel, dar nu este clar pentru cât timp.

Noua carte de identitate, cheie de acces în sistemul CNAS

”Putem să scăpăm de cardul de sănătate. Mergem la Evidența Populației și ne schimbăm buletinul și luăm noua carte electronică de identitate care devine și card de sănătate. Să ne înțelegem - nu stochează nicio informație nici pentru componenta de sănătate nici pentru cealaltă componentă, decât o semnătură digitală și câteva facilități care permit comunicarea cu Evidența Populației” a explicat Horațiu Moldovan, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), recent, conform Agerpres.

De asemenea, românii vor putea utiliza de la 1 septembrie platforma digitală națională E-Sănătatea Mea.

”Este portofelul digital de sănătate al pacientului în România. Fiecare dintre cei 20 de milioane de potențiali utilizatori vor putea să se logheze, să se înscrie în acest portal” a mai spus președintele CNAS, care a explicat că acest ”portal” conține mai multe module, precum:

”Pachetul meu” , care va conține istoricul medical

, care va conține istoricul medical ”Rețete medicale” , cu istoricul eliberării lor

, cu istoricul eliberării lor ”Starea mea”, cu istoricul de decontări, unde pacientul va putea vizualiza toate consultațiile, investigațiile și serviciile medicale de care a beneficiat, decontate de CNAS.

Bilet de trimitere digital

Acestea și alte informații ar urma să fie publicate în platforma E-Sănătatea Mea. De asemenea, aici pacientul va primi și biletele de trimitere, în format digital: ”Pacientul va pleca de la medicul de familie cu trei bilete de trimitere. Nu va mai pleca cu ele în buzunar pentru că le va găsi în acest portal 'E-Sănătatea Mea'”.

În plus, în momentul în care pacientul se va prezenta la medicul de specialitate, acesta nu va mai trebui să-i arate nimic: ”Acesta va intra în noul SIUI, va introduce datele personale ale pacientului, va deschide fișa și va vizualiza biletul de trimitere” a mai explicat Horațiu Moldovan.

Utilizarea platformei nu este obligatorie, dar este un instrument alternativ: ”Cine știe să folosească WhatsApp-ul va ști să folosească 'E-Sănătatea Mea'”.