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Salvamont Dâmbovița: Accesul spre Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, restricționat. Situația cabanelor din Bucegi

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
Data publicării: 17 Aug 2026
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Cheile Zănoagei
Foto: facebook Salvamont Dâmbovița

Salvamont-Salvaspeo Dâmbovița anunță că accesul spre Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare este restricționat.

În urma deteriorării și ruperii podului din zona Zănoaga, accesul către Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare din Bucegi este în prezent întrerupt, anunță într-un comunicat Salvamont Dâmbovița.

Vă recomandăm să nu încercați traversarea podului deteriorat! Există risc de accident, iar o astfel de situație poate necesita intervenția echipelor de salvare.

Pentru siguranța dumneavoastră, respectați restricțiile și evitați zona până la remedierea situației.

În caz de urgență, apelați serviciul Salvamont, 112 sau 0726 686 685.

Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, acces restricționat

Cabana Scropoasa, aflată la altitudinea de 1.205 metri, pe malul Lacului Scropoasa,  o unitate de cazare emblematică  pentru Munţii Bucegi,  a ajuns o ruină, fiind devastată de hoţi și de timpul care a lucrat la deteriorarea acesteia.

Salvamont Dâmbovița: Accesul spre Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, restricționat

Cabana Scropoasa în prezent

Scropoasa are un proprietar, dar e închisă, i s-a dărtâmat şi acoperișul, iar vegetația a acoperit interiorul.

De asemenea, în Bucegi mai sunt închise și cabanele Cuibul Dorului, Zănoaga, iar Babele a fost scoasă la licitație de ceva vreme, pentru care se cere 1,6 milioane de euro pentru emblematicul popas aflat la o altitudine de 2.206 metri, pe platoul Bucegi, lângă formațiunile Sfinx și Babele.

Salvamont Dâmbovița: Accesul spre Lacul Scropoasa și Cascada 7 Izvoare, restricționat

Cabana Babele.  Foto: Crișan Andreescu

Cabana Babele, cu o suprafață de 1.764 metri pătrați este construită în 1970, are trei etaje, peste 20 de camere, fiind  disponibilă imediat și necesită renovare. Nu este prima oară când Cabana Babele este scoasă la vânzare, dar de data aceasta se cere cel mai mare preț.

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