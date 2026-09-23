Rezidențiat 2026: Calendar admitere. Înscriere până în 20 octombrie

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie. Sursa foto: https://www.magnific.com/, @scphotograph

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat 2026 va avea loc pe 15 noiembrie, iar înscrierile încep la data de 7 octombrie şi se încheie pe 20 octombrie, a anunţat, miercuri, Ministerul Sănătăţii.

Potrivit sursei citate, dosarele de înscriere se depun la sediile direcţiilor de sănătate publică, conform condiţiilor stabilite.

Concursul naţional de admitere în Rezidenţiat este organizat pentru domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie şi se va desfăşura atât pe locuri, cât şi pe posturi.

Cum se desfășoară concursul de admitere

Ediţia din acest an va avea o metodologie similară celei aplicate în anul precedent şi se va desfăşura simultan în centrele universitare Bucureşti, Cluj-Napoca, Craiova, Iaşi, Târgu Mureş, Timişoara.

„Concursul va consta într-un test-grilă cu 200 de întrebări, identic în toate centrele universitare, iar durata de desfăşurare va fi de 4 ore. Subiectele vor fi elaborate pe baza unei tematici şi bibliografii unice, stabilite la nivel naţional”, informează sursa citată.

Ministerul Sănătăţii menţionează că a iniţiat deja consultările cu reprezentanţii celor şase universităţi de medicină şi farmacie, în vederea asigurării condiţiilor necesare pentru organizare şi desfăşurare unitară.

Informaţiile privind înscrierea şi organizarea concursului naţional de admitere în Rezidenţiat, inclusiv metodologia, tematica şi bibliografia, vor fi publicate în timp util pe site-ul oficial, potrivit Agerpres.

La ediția din 2025 a concursului de Rezidențiat, cele mai mari punctaje au fost de 944 de puncte la medicină, 935 la medicină dentară și 924 la farmacie. După afișarea rezultatelor, ministrul Sănătății de atunci, Alexandru Rogobete, a apreciat că nivelul de pregătire al candidaților crește constant de la un an la altul.