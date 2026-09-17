Ultramaratom Galați 24, eveniment caritabil la Balta Zălun

Pe 3 și 4 octombrie, ne întâlnim la Zătun pentru o cauză care contează: sprijinirea copiilor și tinerilor cu autism din comunitatea noastră, a anunțat Costel Fotea, președintele PSD al Consiliului Județean Galați.

"Alergăm pentru copiii și tinerii din Galați care au nevoie de noi!

O comunitate puternică se construiește prin oameni care aleg să fie alături unii de alții, să ajute și să se implice.

Cea de-a VI-a ediție a Ultramaratonuli Galați 24, organizată de APCA Galați, în parteneriat cu Consiliul Județean Galați, înseamnă mai mult decât sport și timp petrecut în aer liber.

Înseamnă solidaritate, implicare și susținerea proiectului "Căsuța cu Super Eroi" - primul Centru de Excelență pentru Recuperarea Copiilor și Tinerilor cu Autism din Galați.

Vă invit și pe voi să faceți parte din această poveste!

Nu trebuie să fii maratonist de performanță ca să faci o schimbare în comunitatea ta. Evenimentul include activități și probe pentru toate vârstele:

Family Run - pentru implicarea întregii familii. O ocazie frumoasă de a le arăta copiilor, prin propriul exemplu, cât de importante sunt mișcarea și obiceiurile sănătoase;

Cursa Copiilor - pentru cei cu vârste între 3 și 15 ani și activități în aer liber dedicate celor mici;

Probele de performanță - Cros 10 km, Provocarea Campionilor - 50 km și probele de 24 de ore, individual sau în echipă, pentru cei care vor să-și testeze limitele.

Ne așteaptă 24 de ore de mișcare, natură și energie bună. Poți veni să alergi, să susții participanții, să te implici ca voluntar sau pur și simplu să fii parte dintr-o comunitate care se mobilizează pentru o cauză importantă.

Copiii învață cel mai bine de ceea ce văd la noi.

Haideți să le arătăm ce înseamnă solidaritatea, implicarea și grija față de ceilalți!

Vă puteți înscrie la probe aici: https://my-run.ro/race-pay/?contestId=322