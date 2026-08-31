Acciza la motorină scade din nou. Combustibilul se ieftineşte cu încă 5% de la 1 septembrie

Carburanți - Sursa foto: Agerpres

Ministerul Finanţelor a anunţat o nouă scădere a accizei de la motorină în perioada 1-15 septembrie 2026. O scădere a avut loc deja în a doua jumătate a lunii august.

Ministerul Finanţelor (MF) majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1 - 15 septembrie 2026, ca urmare a noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul instituit prin Legea nr. 162/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere.

Potrivit unui comunicat al MF, măsura vine în continuarea intervenţiei din a doua jumătate a lunii august, când reducerea a fost de 20% şi este calibrată direct pe fondul noilor creşteri ale cotaţiilor internaţionale şi ale preţurilor de la pompă, cu scopul de a proteja puterea de cumpărare a cetăţenilor şi stabilitatea economică.

Cu cât scade preţul

Noua ajustare reprezintă o diminuare cu 701,07 lei/1.000 litri, respectiv 829,69 lei/tonă.

Astfel, în intervalul 1 - 15 septembrie 2026, nivelul efectiv al accizei pentru motorina standard pe piaţa internă va fi de 2.103,22 lei/1.000 litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

"Mecanismul prevăzut de Legea nr.162/2026 (privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, reducerea temporară a nivelului accizei la motorină, instituirea contribuţiei de solidaritate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de protecţie a economiei, populaţiei şi de funcţionare a pieţei energiei - n. r.) funcţionează gradual, în funcţie de evoluţiile din piaţa internaţională. În contextul presiunilor din ultimele două săptămâni, nivelul reducerii accizei la motorină a crescut de la 20% la 25%. Este o intervenţie temporară şi calibrată, menită să reducă o parte din presiunea fiscală asupra preţului, în limitele în care aceasta poate fi absorbită de piaţă şi transmisă mai departe în economie", a precizat ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, citat în comunicat.

Actualizarea nivelului de sprijin pentru prima jumătate a lunii septembrie reflectă dinamica recentă din piaţa de profil variaţia cotaţiilor Platts pentru motorină (VPM) de +45,65%, iar variaţia preţului mediu standard (VM) este de +25,45%.

Aceste date impun, conform formulei legale, extinderea reducerii la pragul de 25% din nivelul de bază stabilit prin Codul fiscal.

"Intervenţia vizează limitarea efectului de propagare în lanţ al costurilor cu carburanţii, în special în sectorul de transport şi logistică, cu impact direct asupra preţurilor bunurilor de consum. Mecanismul instituit prin Legea nr.162/2026 funcţionează dinamic, prin reevaluări periodice la fiecare două săptămâni. Ministerul Finanţelor va monitoriza continuu indicatorii de piaţă şi va recalibra nivelul accizei în funcţie de evoluţia cotaţiilor internaţionale şi a preţurilor la pompă", se arată în comunicat.

Cât costă motorina luni, 31 august

Conform Peco Online, cea mai ieftină motorină poate fi cumpărată luni, 31 august, din Albeşti, Mureş, la 10,09 lei per litru. În Bucureşti, preţul minim pentru un litru de motorină este de 10,14 lei. Acelaşi preţ este afişat şi în Iaşi şi Constanţa. În Timişoara, preţul este de 10,10 lei per litru.

În ceea ce priveşte benzina, şoferii din Albeşti, Mureş, plătesc cel mai mic preţ, 9,29 lei per litru. În Bucureşti, preţul este de 9,51 lei/litru, iar în Timişoara este de 9,48 lei/litru.

Prin comparaţie cu luna trecută, preţul mediu al unui litru de benzină a crescut cu 1,7%. Asta înseamnă că la un plin de 50 de litri, şoferii scot din buzunar cu 8 lei mai mult. La motorină, preţul mediu a scăzut cu 2%, ceea ce înseamnă că un plin costă cu 10,5 lei mai puţin decât în urmă cu o lună.