Program BIAS 2026. Spectacol aerian de amploare la București: Peste 200 de participanți, F-16, Rafale, Eurofighter și Frecce Tricolori

BIAS 2026/ foto Facebook Bucharest International Air Show﻿

Bucureștiul devine, sâmbătă, capitala aviației internaționale. BIAS 2026 aduce pe cerul Capitalei peste 200 de participanți din România și străinătate, inclusiv F-16, Rafale, Eurofighter, Turkish Stars și Frecce Tricolori.

Aeroclubul României şi Forţele Aeriene Române deschid, astăzi, Bucharest International Air Show - BIAS 2026, un spectacol aerian ce va reuni, pe aeroportul Băneasa, peste 200 de participanţi militari şi civili din România şi din străinătate.

Program BIAS 2026: Show-ul aerian ține 12 ore!

BIAS 2026 este programat să înceapă la ora 9:00 şi se va încheia la ora 21:00, cu un foc de artificii.

"Cea de-a XVI-a ediţie a BIAS este dedicată lui Traian Vuia, în anul în care România marchează 120 de ani de la primul zbor realizat cu un aparat de zbor autopropulsat, un moment care a înscris definitiv numele marelui inventator român în istoria aviaţiei mondiale. Anul Vuia 2026 oferă BIAS ocazia de a celebra viziunea, curajul şi spiritul inovator al pionierului român şi de a pune în legătură începuturile aviaţiei cu performanţa aeronautică de astăzi. Prin această ediţie, BIAS aduce un omagiu celui care a demonstrat că visul zborului poate deveni realitate şi reafirmă, în faţa unei audienţe internaţionale, contribuţia României la istoria şi dezvoltarea aviaţiei mondiale", se arată într-un comunicat al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB).

Frecce Tricolori revine la BIAS după 14 ani

La ediția din acest an vor fi două dintre cele mai cunoscute formaţii de acrobaţie aeriană din lume: Frecce Tricolori, formaţia oficială a Forţelor Aeriene Italiene, şi Turkish Stars, formaţia de demonstraţie aeriană a Forţelor Aeriene Turce.

Frecce Tricolori revine la BIAS după 14 ani şi va evolua cu nouă aeronave MB-339, la ora 18:30, în timp ce Turkish Stars revine la Bucureşti după opt ani şi va participa cu aeronave NF-5, la ora 15:00.

Rafale Solo Display, de la 17:30

Programul internaţional include şi participarea Forţelor Aeriene şi Spaţiale Franceze, ce revin la BIAS după participarea din 2024, şi vor putea fi urmărite la ora 17:30.

"Un alt moment de atracţie este Rafale Solo Display al Forţelor Aeriene şi Spaţiale Franceze, care revine la BIAS după participarea din 2024. Programul internaţional este completat de Forţele Aeriene şi Spaţiale ale Spaniei (ora 14:00 - n. r.), care participă cu F/A-18 Hornet, una dintre cele mai cunoscute aeronave de luptă multirol din lume. Forţele Aeriene Germane participă cu două dintre aeronavele emblematice ale aviaţiei militare europene - Eurofighter Typhoon şi Panavia Tornado. La BIAS 2026 participă, de asemenea, Forţele Aeriene Slovene, cu aeronavele Pilatus PC-9 şi PC-9, cu demonstraţie aeriană şi expunere în static display", se menţionează în comunicat.

Spectacolul internaţional este completat de participarea unor performeri consacraţi ai aviaţiei civile şi sportive, între care Flying Dragons Team, formaţia poloneză de parapante motorizate, programată la ora 20:20, şi Iacării Acrobaţi, la ora 18:30, una dintre formaţiile reprezentative ale acrobaţiei aeriene româneşti.

Jurgis Kairys, unul dintre cei mai cunoscuţi piloţi de acrobaţie aeriană din lume, este multiplu campion european şi mondial şi o figură emblematică a aviaţiei sportive internaţionale. Pilot lituanian, inginer aeronautic şi pilot de încercare al companiei Sukhoi, Kairys a avut un rol important în dezvoltarea aeronavelor de acrobaţie Su-26, Su-29 şi Su-31 şi este autorul mai multor figuri de acrobaţie care îi poartă numele.

Forţele Aeriene Române vor evolua sâmbătă, la ora 10:00. În deschidere, publicul va putea urmări acrobaţii, demonstraţii tactice şi evoluţii în formaţie cu aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, C-130 Hercules şi IAR-330, într-un program care pune în valoare atât performanţele aeronavelor, cât şi profesionalismul şi pregătirea piloţilor militari români.

Expoziție statică: Ce puteți vedea la BIAS 2026

Participarea Forţelor Aeriene Române la BIAS 2026 este completată de o expoziţie statică, unde vor putea fi văzute aeronave F-16 Fighting Falcon, C-27J Spartan, elicoptere IAR-330 şi IAR-316B Alouette şi aeronava-şcoală IAK-52. Vor fi expuse, de asemenea, replica aeronavei Vlaicu II, macheta la scară 1:1 a avionului IAR-80, elicopterul IAR-317 Airfox, radarul TPS-79R şi instalaţii Hawk şi M903/Patriot, simulatoare de zbor şi de trageri cu armamentul de infanterie, precum şi o autospecială EOD.

Aviaţia sportivă şi acrobatică românească va avea o prezenţă consistentă la BIAS 2026 prin Aeroclubul României, unul dintre partenerii tradiţionali ai evenimentului şi una dintre instituţiile care formează generaţiile de piloţi şi paraşutişti ai României.

Aeroclubul României va fi reprezentat de Hawks of Romania, echipa naţională de acrobaţie aeriană, care va evolua cu aeronave Extra 330SC, într-un program de acrobaţie de înaltă precizie, cu manevre complexe, formaţii sincronizate şi evoluţii solo. Echipa dispune de o flotă de aeronave Extra 300L şi Extra 330SC.

White Wings, formația de planoare a României, moment aparte la BIAS 2026

Un moment aparte îl reprezintă White Wings, formaţia de planoare a Aeroclubului României, care va demonstra frumuseţea şi precizia zborului fără motor. Formaţia evoluează cu planoare IAR IS-28B2 Lark, aeronave de înaltă performanţă dezvoltate şi fabricate în România în anii 1970.

Blue Wings, echipa de paraşutişti a Aeroclubului României, va completa spectacolul aerian printr-o demonstraţie de paraşutism, după lansarea dintr-o aeronavă Cessna C208 Caravan.

Programul Aeroclubului României include, de asemenea, Solo Fox Display, precum şi Escadrila Zlin 526F, iar aeronavele uşoare şi ultrauşoare ale Aeroclubului vor deschide programul zilei, la ora 9:00, prin survoluri şi demonstraţii de zbor.

Zona de Static Display (aeronave la sol) le oferă spectatorilor posibilitatea de a vedea de aproape aeronave civile şi militare, de a observa detalii tehnice şi de a discuta cu specialiştii şi reprezentanţii organizaţiilor participante.

Dimensiunea istorică a BIAS 2026 va fi reprezentată prin reproduceri la scară 1:1 ale unor aeronave care au marcat începuturile aviaţiei româneşti, readucând în atenţia publicului contribuţia României la istoria mondială a zborului. Vizitatorii vor putea admira replica maşinii zburătoare realizate de Traian Vuia, precum şi replica avionului Vlaicu II. Alături de acestea va fi prezentat BAC 1-11, primul avion comercial cu reacţie produs în România, prin programul ROMBAC, un reper important al industriei aeronautice româneşti.

O componentă importantă a BIAS 2026 este Expoziţia de Aviaţie Generală, dedicată companiilor, instituţiilor, organizaţiilor, şcolilor de aviaţie, producătorilor şi furnizorilor de servicii din domeniul aeronautic. Practic, spectacolul continuă şi la sol, în hangarele H5 şi H7 ROMAERO, unde BIAS 2026 reuneşte o amplă expoziţie de aviaţie, industrie aeronautică, tehnologie şi educaţie, completată de Static Display-ul militar şi civil.

"BIAS 2026 continuă tradiţia unui eveniment care a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai importante spectacole aeriene din regiune, atrăgând participanţi de prestigiu din aviaţia militară şi civilă, precum şi un public numeros din România şi din străinătate. BIAS 2026 îşi propune să continue această tradiţie şi să confirme poziţia Bucureştiului pe harta marilor spectacole aeriene internaţionale. Pentru ediţia din 2026, estimăm că numărul spectatorilor va depăşi BIAS 2025, pe fondul unui program internaţional de excepţie şi al diversităţii activităţilor pregătite pentru public", conform CNAB.

Activități pentru familii și copii la BIAS 2026

BIAS 2026 pregăteşte publicului şi alte zone de interes: întâlniri cu piloţii şi sesiuni de autografe, zone dedicate familiilor şi copiilor, activităţi interactive, food trucks, zone de relaxare şi divertisment, precum şi momente speciale care vor transforma evenimentul într-o experienţă pentru întreaga familie.

Accesul publicului la BIAS 2026 este gratuit, iar organizatorii recomandă utilizarea transportului public, în condiţiile în care locurile de parcare din apropierea Aeroportului Băneasa sunt limitate.

Linie specială de autobuz pentru a ajuns la BIAS 2026

Pentru eveniment va fi introdusă linia specială de autobuz 737 BIAS, între Piaţa Victoriei şi Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa "Aurel Vlaicu". Autobuzele vor circula sâmbătă la intervale de 10 minute, între orele 8:00 şi 22:30.

De asemenea, la Aeroportul Băneasa se mai poate ajunge cu linia 5 de tramvai, precum şi cu mai multe linii de transport public care au staţie în zonă.

BIAS 2026 este organizat de Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, Aeroclubul României şi ROMATSA, sub coordonarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, împreună cu ROMAERO, din cadrul Ministerului Economiei, Clubul Sportiv AIBO, în parteneriat cu Ministerul Apărării Naţionale - Forţele Aeriene Române.