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Ghidul de finanțare pentru bateriile de stocare a energiei, pus în consultare publică

Autor: Editor Team
Data publicării: 18 Aug 2026
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fotovoltaic
Panouri fotovoltaice. Sursa foto: Pexels

Proiectul Ghidului destinat prosumatorilor care doresc să își instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil, începând de astăzi, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ghidul poate fi consultat aici: https://mmediu.ro/transparenta/proiecte-acte-normative/ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instala/

„În următoarele 10 zile lucrătoare, așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați, care vor contribui la forma finală a programului”, transmite Administrația Fondului pentru Mediu.

Cum se acordă finanțarea pentru bateriile de stocare

Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus.

Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, compatibile cu sistemul fotovoltaic existent și să aibă o capacitate de minimum 12 kWh.

O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj, în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii. Punctajul maxim este de 100 de puncte:

  • contribuția proprie – maximum 40 de puncte;
  • capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte;
  • puterea instalată a sistemului fotovoltaic – maximum 20 de puncte.

Implementarea programului se va realiza exclusiv prin instalatori validați de AFM, în condițiile prevăzute în Ghid.

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AFM
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