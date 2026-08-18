Ghidul de finanțare pentru bateriile de stocare a energiei, pus în consultare publică

Panouri fotovoltaice. Sursa foto: Pexels

Proiectul Ghidului destinat prosumatorilor care doresc să își instaleze sisteme de stocare a energiei este disponibil, începând de astăzi, pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

Ghidul poate fi consultat aici: https://mmediu.ro/transparenta/proiecte-acte-normative/ministerul-mediului-apelor-si-padurilor-supune-consultarii-publice-proiectul-de-ordin-al-ministrului-mediului-apelor-si-padurilor-pentru-aprobarea-ghidului-de-finantare-a-programului-privind-instala/

„În următoarele 10 zile lucrătoare, așteptăm opiniile, propunerile și sugestiile celor interesați, care vor contribui la forma finală a programului”, transmite Administrația Fondului pentru Mediu.

Cum se acordă finanțarea pentru bateriile de stocare

Finanțarea acordată de AFM va fi de maximum 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăși 15.000 de lei, TVA inclus.

Sistemele de stocare finanțate trebuie să fie noi, compatibile cu sistemul fotovoltaic existent și să aibă o capacitate de minimum 12 kWh.

O noutate importantă este introducerea selecției pe bază de punctaj, în locul acordării finanțării exclusiv în ordinea înscrierii. Punctajul maxim este de 100 de puncte:

contribuția proprie – maximum 40 de puncte;

capacitatea sistemului de stocare – maximum 40 de puncte;

puterea instalată a sistemului fotovoltaic – maximum 20 de puncte.

Implementarea programului se va realiza exclusiv prin instalatori validați de AFM, în condițiile prevăzute în Ghid.