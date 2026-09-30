Criză majoră în aviația civilă din România: Avioane AnimaWings la sol, concedieri la WizzAir și presiuni pentru vânzarea TAROM

Aeronavă TAROM / Foto: Unsplash

Aviația civilă din România trage un semnal de alarmă în legătură cu problemele tehnice care au dus la retragerea temporară a șase aeronave AnimaWings, concedierile anunțate de Wizz Air și presiunile pentru restructurarea sau vânzarea TAROM.

Aviația civilă din România trece printr-una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani, cu operatori care se confruntă simultan cu probleme tehnice, costuri în creștere, restructurări și presiuni tot mai mari pe o piață în care concurența devine din ce în ce mai dură.

Aviația din România a lansat semnalul de alarmă major MAY DAY și precizează că a început criza majoră în Aviația civilă din România.

„Animawings down

Compania română de aviație este deținută de frații Pandel ce au Cristian Tour cu 50% si din aprilie 2026 aprilie de alti trei investitori: Winners Holding Investments, EVERGENT Investments și BT Asset Management SAI, societatea de administrare a investițiilor din Grupul Financiar Banca Transilvania

Flota ei este formată din 2 avioane Airbus 320 și 8 avioane Airbus 220 seria 300 și era programată să se dezvolte până la 15-16 avioane Airbus 220 seriile 300 și 500. Piloții flotei fiind în general proveniți de la Tarom iar managementul aviatic fiind asigurat de singura persoană din aviația civilă care nu a falimentat niciuna dintre companiile aeriene unde a fost manager, celebrul Dan Andrei.

Paradoxul situației de astăzi al companiei este dat de

Oprirea la sol a 6 din cele 8 avioane Airbus 220 seria 300 din motive tehnice anunțată de către companie, aceeași care cu câteva zile înainte declara prin vocea unuia dintre proprietari cât de fiabile sunt aceste avioane

Oprirea a fost anunțată oficial de către companie care a comunicat și anularea multor zboruri Stirea, neoficială însă, care indică o posibila arestare a unuia dintre avioanele Airbus 220 în Anglia la cererea lesorului sau, ceea ce indică o problemă financiară majoră. Posibila retragere a unei părți din acționariat, în speță cea legată de Banca Transilvania

Conectarea companiei de aviație la operatorul de turism a fost modelul de afacere ales și care a produs beneficii până acum, la aceasta alăturându-se intrarea pe piața curselor interne pe destinații cu trafic mare de pasageri.

Odată cu sărăcirea populației de către guvernarea Monstruoasei Coaliții și Guvernul Bolojan, criza mondială a petrolului și concurențan acerbă de pe piața din România, situația companiei S-a înrăutățit. Costurile mari de leasing și maintenanta ale modelului Airbus 220, problemele generale ale motoarelor ce le echipează au devenit și ele pietre de moară la gâtul companiei de aviație

Cei de la Boardingpass îi sfătuiesc pe site-ul lor pe pasagerii Animawings să își ia bilete de rezervă cu alte companii și să verifice permanent situația și evoluția zborurilor companiei

Husky pe aproape de Animawings

Moldovenii de la HusSky nu o duc nici ei prea strălucit deși sunt sprijiniți politic de pe ambele părți ale Prutului

Apariția chinezilor și polonezilor cu rute lung curier de la București este cireașa de pe tort dincolo de problemele juridice devoalate de presa

Wizzair începutul sfârșitului?

Ultra low cost-ul ungar este la maximum dezvoltării sale și începe să dea înapoi. Astfel operatorul a început să:

anuleze sau să reducă cursele din România,

dea afara personal (170 în prima fază și încă 200 urmează)

reducă contractele noilor angajați

elimine din vechii angajați care au bonusuri mari

facă presiuni și mai mari asupra Monstruoasei Coaliții pentru preluarea măcar parțială în faza inițială a curselor interne de la Tarom și a fabricii Romaero de la Băneasa

facă presiuni și atacuri la adresa Tarom la UE și CE

să tatoneze indirect piața rusească pentru o posibilă intrare pe ușa din dos prin închirierea de avioane către operatori care au drept de operare acolo dat de Putin

Tarom spre vânzare accelerată

Conform planului expus de vicepremierul guvernului demis Bolojan, doamna Oana Gheorghiu, Tarom trebuie vândut argumentele fiind cunoscute și imbatabile: pierderi uriașe, lipsa unei restructurări reale, creșterea cu peste 40% a costurilor de maintenanta odată cu apariția Tarom Tehnic ruptă din Tarom, grad de ocupare de doar 60% etc.

Planul de guvernare al premierului propus Siegfried Mureșan susține această vânzare cât mai rapidă.

Practic doar “fericitul câștigător“ al Taromului nu este clar nominalizat deși pe surse este dat Wizzair-ul mai ales ca în pofida legii și Constituției Consiliul de Administrație tocmai a ani tat organizarea unui concurs pentru posturile de director general, financiar și comercial.

Concursul pare a fi o încercare a PNL și USR de eliminare a PSD din controlul companiei, control tradițional făcut prin numiri politice de PSD și PNL.

Reamintim că, recent, Tarom a anulat zborurile București - Belgrad, după 16 ani.

În loc de concluzii: