Criză majoră în aviația civilă din România: Avioane AnimaWings la sol, concedieri la WizzAir și presiuni pentru vânzarea TAROM

Aviația civilă din România trage un semnal de alarmă în legătură cu problemele tehnice care au dus la retragerea temporară a șase aeronave AnimaWings, concedierile anunțate de Wizz Air și presiunile pentru restructurarea sau vânzarea TAROM.
Aviația civilă din România trece printr-una dintre cele mai complicate perioade din ultimii ani, cu operatori care se confruntă simultan cu probleme tehnice, costuri în creștere, restructurări și presiuni tot mai mari pe o piață în care concurența devine din ce în ce mai dură.
Aviația din România a lansat semnalul de alarmă major MAY DAY și precizează că a început criza majoră în Aviația civilă din România.
„Animawings down
Compania română de aviație este deținută de frații Pandel ce au Cristian Tour cu 50% si din aprilie 2026 aprilie de alti trei investitori: Winners Holding Investments, EVERGENT Investments și BT Asset Management SAI, societatea de administrare a investițiilor din Grupul Financiar Banca Transilvania
Flota ei este formată din 2 avioane Airbus 320 și 8 avioane Airbus 220 seria 300 și era programată să se dezvolte până la 15-16 avioane Airbus 220 seriile 300 și 500. Piloții flotei fiind în general proveniți de la Tarom iar managementul aviatic fiind asigurat de singura persoană din aviația civilă care nu a falimentat niciuna dintre companiile aeriene unde a fost manager, celebrul Dan Andrei.
Paradoxul situației de astăzi al companiei este dat de
- Oprirea la sol a 6 din cele 8 avioane Airbus 220 seria 300 din motive tehnice anunțată de către companie, aceeași care cu câteva zile înainte declara prin vocea unuia dintre proprietari cât de fiabile sunt aceste avioane
Oprirea a fost anunțată oficial de către companie care a comunicat și anularea multor zboruri
- Stirea, neoficială însă, care indică o posibila arestare a unuia dintre avioanele Airbus 220 în Anglia la cererea lesorului sau, ceea ce indică o problemă financiară majoră.
- Posibila retragere a unei părți din acționariat, în speță cea legată de Banca Transilvania
Conectarea companiei de aviație la operatorul de turism a fost modelul de afacere ales și care a produs beneficii până acum, la aceasta alăturându-se intrarea pe piața curselor interne pe destinații cu trafic mare de pasageri.
Odată cu sărăcirea populației de către guvernarea Monstruoasei Coaliții și Guvernul Bolojan, criza mondială a petrolului și concurențan acerbă de pe piața din România, situația companiei S-a înrăutățit. Costurile mari de leasing și maintenanta ale modelului Airbus 220, problemele generale ale motoarelor ce le echipează au devenit și ele pietre de moară la gâtul companiei de aviație
Cei de la Boardingpass îi sfătuiesc pe site-ul lor pe pasagerii Animawings să își ia bilete de rezervă cu alte companii și să verifice permanent situația și evoluția zborurilor companiei
Husky pe aproape de Animawings
Moldovenii de la HusSky nu o duc nici ei prea strălucit deși sunt sprijiniți politic de pe ambele părți ale Prutului
Apariția chinezilor și polonezilor cu rute lung curier de la București este cireașa de pe tort dincolo de problemele juridice devoalate de presa
Wizzair începutul sfârșitului?
Ultra low cost-ul ungar este la maximum dezvoltării sale și începe să dea înapoi. Astfel operatorul a început să:
- anuleze sau să reducă cursele din România,
- dea afara personal (170 în prima fază și încă 200 urmează)
- reducă contractele noilor angajați
- elimine din vechii angajați care au bonusuri mari
- facă presiuni și mai mari asupra Monstruoasei Coaliții pentru preluarea măcar parțială în faza inițială a curselor interne de la Tarom și a fabricii Romaero de la Băneasa
- facă presiuni și atacuri la adresa Tarom la UE și CE
- să tatoneze indirect piața rusească pentru o posibilă intrare pe ușa din dos prin închirierea de avioane către operatori care au drept de operare acolo dat de Putin
Tarom spre vânzare accelerată
Conform planului expus de vicepremierul guvernului demis Bolojan, doamna Oana Gheorghiu, Tarom trebuie vândut argumentele fiind cunoscute și imbatabile: pierderi uriașe, lipsa unei restructurări reale, creșterea cu peste 40% a costurilor de maintenanta odată cu apariția Tarom Tehnic ruptă din Tarom, grad de ocupare de doar 60% etc.
Planul de guvernare al premierului propus Siegfried Mureșan susține această vânzare cât mai rapidă.
Practic doar “fericitul câștigător“ al Taromului nu este clar nominalizat deși pe surse este dat Wizzair-ul mai ales ca în pofida legii și Constituției Consiliul de Administrație tocmai a ani tat organizarea unui concurs pentru posturile de director general, financiar și comercial.
Concursul pare a fi o încercare a PNL și USR de eliminare a PSD din controlul companiei, control tradițional făcut prin numiri politice de PSD și PNL.
Reamintim că, recent, Tarom a anulat zborurile București - Belgrad, după 16 ani.
În loc de concluzii:
- HORECA este în cădere liberă, ca urmare a politicilor de sărăcire a românilor, ceea ce se răsfrânge dramatic asupra “cărăușilor” aerieni ai turiștilor
- Atât Animawings cât și HuSky tind către ieșirea de pe piața curselor regulate și rămânerea doar în zona de curse charter și închiriere tip ACMI (avion, echipaj,maintenanta, asigurări) ceea ce le-ar reduce pierderile dar ar reduce drastic și flotele lor
- Reducerea zborurilor și inerent a personalului de zbor aferent va crea un surplus masiv de piloți pe piața din România dar și cea europeană
Clasicul debușeu din Golf al piloților este din cauza războiului în limitare drastică de angajări
- Lipsa unui guvern deplin împiedica luarea oricăror măsuri în domeniu încurajând canibalismul între operatori
- Creșterea prețurilor petrolului de aviație și lipsa capacităților de producție internă din petrolul romanesc vândut la prețuri de aici nu precum cele de pe Bursa din Viena vor scumpi în continuare în mod exponențial prețurile biletelor de avion
- Furturile și numirile politice la Tarom vor falimenta și mai rapid compania
- AI-ul a devenit cauza și mijloc de stopare a imigrației ilegale ceea ce a contribuit la scăderea numărului de pasageri transportați“, transmite Aviația din România.