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Primăria Sectorului 2 a recuperat sute de locuri de parcare albastre pentru retribuirea  rezidenților

Crişan Andreescu Autor: Crişan Andreescu
locuri parcare
Foto: Facebook Rareș Hopincă

Primăria Sectorului 2 recuperează locuri de parcare albastre și le atribuie rezidenților, a anunțat primarul Rareș Hopincă, care a precizat că, de la începutul lui septembrie, autoritatea locală a marcat 445 de locuri.

"De la începutul acestei luni, am marcat 445 de noi locuri de parcare de reședință.
Dintre acestea, 207 locuri au fost amenajate pe parcajele preluate de la Parking București:
  Str. Tuzla - 58 locuri
  Str. Ripiceni - 83 locuri
  Str. Luntrei - 66 locuri
Alte 238 de locuri au fost trasate pe:
  Str. Brașoveni - 76 locuri
  Str. Radovanu + Str. Răscoala - 162 locuri
Astăzi, pe Strada Elev Ștefănescu, au fost marcate noi locuri de parcare de reședință.
În perioada următoare, vom marca locuri noi și pe:
  Str. Cristescu Dima - 28 locuri
  Str. Mașina de Pâine - 84 locuri
  Str. Năstase Pamfil -117 locuri
Până la finalul anului, ne propunem să marcăm aproximativ 2.000 de noi locuri de parcare de reședință în Sectorul 2.
Până la finalul lunii noiembrie recepționăm studiile de fezabilitate pentru 10 parcări rezidențiale supraterane și o parcare subterană de mari dimensiuni. Despre aceste lucruri, în altă postare.
Continuăm. Avem treabă!", a scris pe Facebook Rareș Hopincă, primarul Sectorului 2.

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Comentarii (1)

Pil   •   22 Septembrie 2026   •   09:19

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