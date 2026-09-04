Se reia circulația pe Pasajul Basarab: Cum vor funcționa liniile de tramvai 1, 4, 10, 11 și 47/ 54 și 610 se suspendă

Foto: Facebook STB

De luni, 7 septembrie, se reia circulația tramvaielor pe Pasajul Basarab: liniile 1 și 10 revin pe traseele de bază, liniile 4, 11 și 47 – reînființate, iar liniile 54 și 610 se suspendă

Având în vedere redeschiderea totală a circulației pe Pasajul Basarab, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a luat următoarele măsuri, care vor intra în vigoare începând de luni, 07.09.2026:

- Tramvaiele liniilor 1 și 10 vor reveni pe traseele de bază, urmând să circule pe Pasajul Basarab;

- Vor fi reînființate liniile de tramvai 4, 11 și 47, care au fost suspendate la începerea lucrărilor la pasaj;

- Linia de tramvai 54 și linia navetă de autobuz 610, înființate pentru perioada restricționării circulației tramvaielor pe pasaj, vor fi suspendate.

Așadar, de luni, 7 septembrie, liniile de tramvai 1, 4, 10, 11 și 47 vor funcționa pe următoarele trasee:

Linia 1:

- va funcționa între „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, pe traseul: „Romprim”, Șos. Olteniței, Calea Văcărești, Pasaj Mihai Bravu, Șos. Mihai Bravu, Șos. Ștefan cel Mare, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”, cu întoarcere pe Șos. Nicolae Titulescu, Pasajul Basarab, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati, Șos. Viilor, Șos. Olteniței, „Romprim”.

Linia 4:

- va funcționa între terminalele „Șura Mare” și „Zețarilor”, astfel: „Șura Mare”, Str. Șura Mare, Șos. Giurgiului, Str. Alexandru Anghel, Str. Zețarilor, „Zețarilor” și retur.

Linia 10:

- va funcționa între „Romprim” și „Bd. Banu Manta”, pe traseul: „Romprim”, Șos. Olteniței, Piața Eroii Revoluției, Șos. Viilor, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Pasajul Basarab, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”, cu întoarcere pe Șos. Nicolae Titulescu, Bd. Iancu de Hunedoara, Șos. Ștefan cel Mare, Șos. Mihai Bravu, Calea Văcărești, Șos. Olteniței, „Romprim”.

Linia 11:

- va funcționa între terminalele „Zețarilor” și „Cartier Giulești”, astfel: „Zețarilor”, Prelungirea Ferentari, Calea Ferentari, Calea Rahovei, Str. Progresului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Calea Giulești, „Cartier Giulești” și retur.

Linia 47:

- va funcționa între terminalele „Ghencea” și „Piața Unirii”, pe traseul: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Str. Dr. Constantin Istrati, Str. 11 Iunie, Bd. Regina Maria, „Piața Unirii” și retur.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.