Încă o taxă pe coletele Shein, Temu şi AliExpress, impusă de la Bruxelles

Shein si Temu pe telefoane. Colaj DC News; Sursa foto: Unsplash

După taxa de 5 euro pe coletele externe, ar putea apăra încă una, conform unei solicitări care se află astăzi pe masa Comisiei Europene.

Confederațiile europene din sectorul textilelor au solicitat, astăzi, Comisiei Europene să stabilească la 10 euro per colet viitoarea taxă de manipulare pe care intenţionează să o introducă pentru coletele mici, care provin în principal din China.

Taxe vamale pentru fiecare produs importat de UE, de 3 euro/produs

Uniunea Europeană ia măsuri drastice împotriva platformelor asiatice de vânzări online, precum Shein, Temu şi AliExpress, care sunt acuzate de poluarea mediului şi concurenţă neloială. Începând cu 1 iulie, coletele cu o valoare mai mică de 150 euro importate în UE, anterior scutite de taxe vamale, sunt acum supuse unei taxe europene de trei euro per tip de produs.

Apare și o taxă de manipulare, de aproximativ 2 euro/colet

UE intenţionează să suplimenteze această măsură în noiembrie cu o "taxă de manipulare". Suma nu a fost încă stabilită, dar ar putea ajunge la doi euro per colet.

5,9 miliarde de colete mici au intrat pe piața europeană

În 2025, aproape 5,9 miliarde de colete mici (dintre care 93% din China) au intrat pe piaţa europeană, reprezentând peste 180 în fiecare secundă şi de patru ori mai mult decât în 2022.

Taxa europeană de trei euro a provocat o scădere drastică, de până la 40%, a importurilor de colete pe piaţa europeană, a anunţat săptămâna trecută Ministerul francez al Economiei şi Finanţelor.

"Nu ne putem opri aici", a declarat marţi Mario Jorge Machado, preşedintele Euratex, principala confederaţie europeană din sectorul textilelor, vorbind în faţa reprezentanţilor industriei, reuniţi la târgul Premiere Vision de la Villepinte, lângă Paris.

Marţi, Euratex a solicitat ca aceste taxe să fie majorate la 10 euro per colet şi ca veniturile rezultate să fie alocate consolidării controalelor vamale, mai degrabă decât să fie absorbite în bugetul general al Comisiei Europene. Euratex reprezintă aproape treizeci de federaţii europene ale industriei textile, în special în Franţa, Italia, Spania, Portugalia, Germania, Austria, Belgia, Croaţia, Danemarca, Elveţia şi Marea Britanie. Sectorul reprezintă 1,2 milioane de locuri de muncă în Europa, a menţionat Euratex.

România aplică deja două taxe

România aplică o taxă națională de 25 de lei, respectiv o taxă logistică fixă introdusă prin Ministerul Finanțelor care este aplicată fiecărui colet extracomunitar cu valoare declarată sub 150 de euro.

În plus, avem și taxa vamală suplimentară de 3 euro per articol introdusă la nivelul Uniunii Europene începând cu 1 iulie 2026 pentru coletele de valoare mică expediate direct consumatorilor.

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