Lucian Dumitru Marciu - numit la conducerea IGSU

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Generalul Lucian Dumitru Marciu a fost numit șef al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru șase luni.

Începând cu data de 1 septembrie, domnul general de brigadă cu o stea Marciu Lucian Dumitru se împuternicește pentru a îndeplini atribuțiile funcției vacante de inspector general al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență pentru o perioadă de șase luni, se arată într-o decizie semnată de premierul interimar Ilie Bolojan și publicată vineri în Monitorul Oficial.

Lucian Marciu a deținut funcția de șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Brașov.

Acesta îl înlocuiește în funcție pe generalul Dan-Paul Iamandi.

Pe 20 august, președintele Nicușor Dan a semnat decretul privind trecerea în rezervă a generalului cu patru stele Dan-Paul Iamandi, din Ministerul Afacerilor Interne (MAI). (Agerpres)