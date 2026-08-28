Horoscop 28 august 2026. Eclipsă de Lună. Astrolog Daniela Simulescu, previziuni zodii

Astrolog Daniela Simulescu/Fotomontaj Magnific AI

Astrologul DCNews, Daniela Simulescu, ne oferă mai multe detalii despre tendințele astrologice ale zilei.

Astăzi se petrece ultima eclipsă a anului 2026. Discutăm despre Eclipsa de Lună/Luna Plină din Pești. Din punct de vedere astrologic, eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. Semnele cele mai afectate vor fi: Gemeni, Fecioară, Săgetător și Pești.

Horoscop 28 august 2026 Berbec

Pe lângă eclipsă, Marte(guvernatorul tău) face un careu cu Saturn. Deci pot apărea multiple amânări și încurcături. Tocmai de aceea, ai nevoie să îți protejezi echilibrul.

Horoscop 28 august 2026 Taur

Planurile cu prietenii se pot schimba pe neașteptate. Sau îți vei da seama de adevărata față a unor cunoscuți. Pe plan financiar, nu prea vei avea parte de predictibilitate.

Horoscop 28 august 2026 Gemeni

Eclipsa de astăzi vizează casa carierei. Așa că să nu te mire dacă se întâmplă lucruri ciudate la locul de muncă. Încearcă să nu te lași impresionat de unele zvonuri.

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Horoscop 28 august 2026 Rac

Eclipsa de Lună se petrece în casa a noua. Și cum Marte din semnul tău va face un careu cu Saturn, s-ar putea ca unele călătorii sau drumuri să fie mai agitate ca de obicei.

Horoscop 28 august 2026 Leu

Vei avea tendința de a vedea doar lipsurile. Însă, poți avea reușite și cu resursele pe care le ai deja la dispoziție. Deci nu este cazul să pierzi timp cu văicăreala.

Horoscop 28 august 2026 Fecioară

Eclipsa se petrece în casa a șaptea, a relațiilor. Și scoate la suprafață emoții puternice. Nu este cea mai bună zi pentru a face promisiuni pompoase.

Horoscop 28 august 2026 Balanță

Așteptările sunt unele, alta este realitatea. Mai ales la locul de muncă. De asemenea, vă recomandăm să nu vă sacrificați mai mult decât este cazul.

Horoscop 28 august 2026 Scorpion

Pe plan amoros, pot apărea unele dezamăgiri. Asta și pentru că, în trecut, ați avut așteptări nerealiste. Demne de filme. Relația cu copiii este importantă.

Horoscop 28 august 2026 Săgetător

Eclipsa de Lună afectează casa a patra. Deci poate fi o zi cu resentimente față de familie. Sau cu probleme legate de gospodărie. Nu puneți totul la suflet!

Horoscop 28 august 2026 Capricorn

Oboseala mintală de astăzi are un mesaj pentru voi. Că trebuie să fiți mai selectivi cu conținutul consumat. Fiți mai direcți și stați departe de scenarii.

Horoscop 28 august 2026 Vărsător

Eclipsa de Lună va fi în casa a doua. Vă veți da seama de greșelile din planul financiar. Este cazul să nu le mai faceți și să găsiți soluții sau idei mai bune.

Horoscop 28 august 2026 Pești

Eclipsa de Lună se petrece în semnul tău. Și poate fi declanșatorul unei încheieri de etapă, unei decizii serioase. Vei separa în mod clar iluziile de realitate.