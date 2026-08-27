Ancheta zborului MH17, prăbușit în Ucraina. Dezvăluirile lui Titus Corlățean: Am avut acces la tot. Am văzut, auzit și citit tot

Rămășițe ale avionului Malaysia Airlines, MH17, doborât în 2014. Sursa foto: X

Senatorul Titus Corlățean, noul raportor al APCE pentru răspunderea Rusiei pentru agresiunea împotriva Ucrainei, a vorbit la DCNews despre complexitatea noului său mandat, dar și despre experiența acumulată în cazul zborului MH17. Corlățean a relatat cum a colaborat cu serviciile secrete ucrainene și cum a avut acces la informații în timpul elaborării raportului privind doborârea, în 2014, a avionului Malaysia Airlines.

Senatorul Titus Corlățean, desemnat raportor al Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) pentru tema „The Accountability of the Russian Federation for the Crimes of Aggression Committed Against Ukraine”, a fost invitat la DCNews. El a spus că mandatul este unul dintre cele mai complexe și dificile din cadrul unei organizații internaționale europene.

Titus Corlățean a dezvăluit, în exclusivitate pentru DCNews, cum a decurs experiența sa ca raportor în cazul zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, avion care, în iulie 2014, a fost doborât în estul Ucrainei, în timp ce efectua cursa Amsterdam - Kuala Lumpur, iar toate cele 298 de persoane aflate la bord și-au pierdut viața.

Corlățean, despre raportul privind zborul MH17: „Am avut acces la tot. A fost o dramă”

Titus Corlățean, numit raportor pentru acest caz prin acordul liderilor grupurilor politice europene, a povestit cum a desfășurat ancheta și cum a ajuns să aibă acces la informații furnizate de serviciile secrete ucrainene.

„În anul 2022, am finalizat acel raport pe doborârea avionului de linie malaezian MH17, care plecase în 7 iulie 2014 de la Amsterdam spre Kuala Lumpur, cu 300 de pasageri. A fost doborât, a fost verificat și confirmat”, a spus Titus Corlățean.

„Au fost gherilele separatiste coordonate de ofițeri ruși”, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„Să le spunem separatiste - erau agenți ofițeri superiori ruși - GRU, FSB. Eu am primit sarcina onorantă de a fi raportor. Am considerat că a fost cel mai dificil raport din existența mea profesională. A trebuit să merg la Kiev, să discut cu serviciile secrete ucrainene, să am acces de vetting corespunzător cam la tot; și am avut acces la tot. Am văzut, auzit și citit tot. Raportul și rezoluția pe care le-am făcut nu întâmplător au fost adoptate în unanimitate, lucru rarisim la Strasbourg, la adunarea parlamentară. Regele Willem-Alexander al Țărilor de Jos a dorit să fie prezent, pentru că 200 dintre pasagerii din avionul respectiv erau olandezi. A fost o traumă, o dramă uriașă în societatea olandeză. Acolo au murit bunici, copii, părinți, nepoți. A fost o dramă!

Și eu am lucrat inclusiv cu familiile care au avut de suferit prin pierderea membrilor de familie. Raportul acela a fost extrem de complicat, a pus lucrurile foarte clar. Am identificat, am avut probe, am lucrat cu actori internaționali, am cooperat și am avut acces la informații, iar lucrurile au fost confirmate și de Curtea Europeană, care a preluat pasaje importante din raportul meu - și nu se întâmplă prea des să ia Curtea pasaje dintr-un document politic, până la urmă - și la fel, o curte de justiție de la Haga, olandeză, care i-a condamnat în plan național pe ruși”, a mai declarat Titus Corlățean.

„Poate că e făcut de un jurist, de aceea au preluat”, a punctat jurnalistul Val Vâlcu.

„Trebuia să fie făcut de un jurist, dar noi nu eram instanță de judecată. De aceea nu a fost deloc simplu să transferi în limbaj politic probe juridice indubitabile. Și acolo am ridicat problema responsabilității directe a statului numit Federația Rusă”, a spus senatorul.

Corlățean, raportor pentru răspunderea Rusiei în cazul agresiunii împotriva Ucrainei: „E cel mai complex și dificil raport care există într-o organizație internațională europeană”

Despre noul său mandat de raportor APCE, Titus Corlățean a spus că este cel mai complex și dificil raport din cadrul unei organizații internaționale europene.

„Astăzi, sunt în situația, pe aceeași logică, de a fi fost numit raportor, tot prin acordul celor cinci lideri de grupuri politice - nu prin negocieri politice - ci s-au uitat pe harta celor cca. 400 de parlamentari europeni și au zis: Corlățean din România. E foarte onorant pentru mine, dar e împovărător într-un fel. Sunt raportor APCE, ceea ce în engleză înseamnă The Accountability of the Russian Federation for the Crimes of Aggression Committed Against Ukraine - e tema principală”, a spus Titus Corlățean.

Corlățean, despre colaborarea cu serviciile secrete ucrainene: „A existat încredere reciprocă”

Întrebat despre eventualele riscuri pe care le presupune noua responsabilitate, senatorul a spus: „Riscuri sunt mereu în viață... Rușii mă cunosc și știau că am fost raportorul pe MH17. Tema răspunderii în dreptul internațional pentru agresiunea împotriva Ucrainei înseamnă tot pachetul - operaționalizarea tribunalului pentru crimă de agresiune, despăgubiri, plângeri și răspunderea în dreptul internațional pentru crima de agresiune. E cel mai complex și dificil raport care există într-o organizație internațională europeană, cel puțin, astăzi. Și îl fac alături de o echipă de juriști de bună calitate, din departamentele Consiliului Europei. Voi face deplasări în anumite capitale în toamna aceasta, la momentul oportun, și în prima parte a anului viitor sper să avansez cu proiectul de raport și rezoluția puse pe masă spre dezbatere și adoptare”, a declarat Titus Corlățean.

Senatorul a explicat și modul în care a colaborat cu serviciile secrete ucrainene în perioada în care a lucrat la raportul privind MH17.

„Se vorbește direct, profesionist, cu respectarea unor reguli, dar și cu încredere reciprocă. A existat încredere reciprocă, de aceea am avut acces la tot ce era video, audio, convorbiri înregistrate, chestiuni scrise, anumite chestiuni de martori. Au fost foarte clare. Dar, în mod normal, n-ai fi avut acces la așa ceva. Eu am avut acces ca raportor al adunării parlamentare”.