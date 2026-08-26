Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că a eșuat pe îndeplinirea jaloanelor PNRR: Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor

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Sorin Grindeanu lansează un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Liderul PSD acuză Guvernul de incompetență în gestionarea reformelor din PNRR și a legii salarizării. . De asemenea, Grindeanu susține că măsurile promovate pun povara pe umerii cetățenilor și avertizează că proiectul actual nu beneficiază de sprijinul ministerelor, al sindicatelor și nici de avizul favorabil al Comisiei Europene.

Sorin Grindeanu, președintele partidului Social Democrat, acuză Guvernul Bolojan că a fost incapabil să facă legi bune astfel încât să fie votate de Parlament și să se îndeplinească jaloanele din PNRR.

„Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României.

De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora“, a scris Grindeanu.

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„Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!“

Liderul PSD atrage atenția că marile confederații sindicale nu susțin actuala lege a salarizării unitare, după cum au transmis și într-un comunicat de presă din această seară.

„Forma legii nu are un minim consens între ministerele din Guvern, nu este susținută de marile confederații sindicale, încalcă acordul convenit de partide la Palatul Cotroceni și nemulțumește inclusiv Comisia Europeană!

Explicația este simplă. Suntem în fața aceluiași tipar pe care l-am văzut pe tot parcursul guvernării domnului Bolojan: nu există dialog și povara este pusă pe umerii oamenilor.

De fiecare dată există o explicație pentru care oamenii trebuie să mai piardă ceva. Ba este reforma, ba deficitul, ba un jalon. Explicațiile se schimbă. Nota de plată o plătesc românii.

Noi nu contestăm nevoia de reformă. Contestăm ideea că reforma trebuie făcută de fiecare dată pe spatele oamenilor.

Vrem banii europeni. Vrem jalonul îndeplinit. Vrem o lege a salarizării care să repare inechitățile. Dar vrem o lege bună.

Pentru români se fac reformele, nu împotriva lor, dle Bolojan!“, a conchis Sorin Grindeanu.