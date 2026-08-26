Victor Ponta „i-a dat like” lui Ilie Bolojan, după votul PNL pe legea ANI în Senat: „L-am recunoscut după mult timp”

Victor Ponta, deputat al României și fost premier. Sursa foto: Agerpres

Victor Ponta a reacționat după votul din Senat pe Legea ANI, spunând că Ilie Bolojan, prin votul PNL, a pus interesul public înaintea celui personal sau de grup.

Victor Ponta a reacționat după votul de miercuri din Senat asupra Legii ANI, aflată în centrul controverselor generate de așa-numitul „amendament Fritz”. Fostul premier al României „i-a dat like” premierului interimar Ilie Bolojan, după ce PNL a votat „pentru” în Parlament.

Senatul a adoptat forma legii votată după reexaminare de Camera Deputaților, cu 106 voturi „pentru” și 19 „împotrivă”. Legea este un jalon important din PNRR, iar miza invocată de Bolojan a fost evitarea pierderii fondurilor europene de 770 de milioane de euro.

Ponta: „L-am recunoscut, după mult timp, pe Ilie Bolojan”

„I-am dat LIKE premierului Bolojan pentru poziția de astăzi! L-am recunoscut, după mult timp, pe Ilie Bolojan cu care am lucrat ani de zile – un om care înțelege că interesul public este întotdeauna mai important decât interesul personal sau de grup al unei 'secte'!

Și Grupul AUR de la Senat a trecut peste orice dispută politică și a votat în interesul Romaniei. Și UDMR și PACE . Doar 'virușii' de la USR au pus scaunul lui Fritz inaintea celor 770 de milioane de euro de care bugetul are atâta nevoie! Azi la Senat a fost primul moment în care toți au inteles pericolul și s-au unit contra 'virușilor'!”, a scris, miercuri, Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.

Ponta: USR pune interesele politice înaintea interesului național

Victor Ponta i-a criticat pe Fritz și USR, spunând că partidul pune interesele politice înaintea intereselor României.

„Am votat în luna mai pentru moțiunea de cenzură, pentru că am văzut cum Guvernul României și premierul sunt pur și simplu luați 'ostatici' de această grupare antiromânească numită USR. Am văzut încă de atunci cât de puternici au devenit 'virușii' care au blocat statul român și l-au deturnat total în favoarea unor interese străine!

Poziția isterică și egocentrismul lui Fritz au adăugat încă o doză de exploziv într-o țară deja traumatizată de 'războiul intern'! Fanatismul cu care USR și propaganda #Rezist au susținut o poziție evident greșită și interesul strict personal al liderului lor mi-au dovedit că ipocrizia, lipsa totală de principii și de bun-simț ale acestora nu au limite. Mă bucur că, după multe semnale de alarmă, Ilie Bolojan a ales să fie un slujitor al statului român – nu o 'focă' din mecanismul infernal care virusează România!

Când un politician și un partid spun direct și fără ezitare că nu dau doi bani pe hotărârile judecătorești, pe legile votate în Parlament, pe deciziile Curții Constituționale și pe bunul-simț comun, suntem în pragul dizolvării statului și a societății românești. Iar viața în 'jungla useristă' este insuportabilă pentru oameni – cu excepția propagandiștilor îmbuibați și a focilor nervoase!

Nu există oameni de neînlocuit – nici dacă îi cheamă Klaus sau Fritz! Dar există și în istoria României grupări fanatizate și manipulate din exterior – de la legionari la PCR și USR – care au distrus țara! Și trebuie să ne unim toți românii împotriva acestor 'viruși' indiferent de ceea ce ne desparte politic!”, a mai spus Ponta.