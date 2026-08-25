Nicuşor Dan a promulgat legea care corectează inechitatea la TVA. Preşedintele spune că legea "nu anulează necondiţionat obligaţiile"

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care corectează inechităţile în aplicarea regimului TVA şi care vine în sprijinul contribuabililor afectaţi.

"Președintele României, Nicușor Dan, a semnat decretul pentru promulgarea Legii privind anularea unor obligații fiscale (PL-x 510/2026)", transmite Administraţia Prezidenţială.

Cine beneficiază imediat de noua lege

Nicuşor Dan a explicat cine sunt cei care beneficiază imediat de efectele legii, dar avertizează şi că aceasta nu duce la "anularea generală şi necondiţionată a obligaţiilor de TVA".

"Am promulgat o lege importantă care corectează o inechitate produsă în aplicarea regimului TVA și vine în sprijinul contribuabililor afectați.

Prima situație pe care legea o îndreaptă este cea a contribuabililor cărora le-a fost anulat codul de TVA și care, deși nu au facturat distinct și nu au colectat TVA de la clienți, s-au confruntat ulterior cu stabilirea retroactivă, prin decizii de impunere, a unor obligații de TVA, la care s-au adăugat dobânzi și penalități. Pentru multe dintre întreprinderile afectate, acumularea acestor obligații pentru perioade fiscale anterioare a generat o sarcină financiară importantă, cu efecte negative directe asupra activității lor. Legea corectează această situație prin anularea obligațiilor fiscale principale și a accesoriilor aferente pentru cazurile expres prevăzute de lege.

Sunt acoperite atât obligațiile deja stabilite prin decizii de impunere, cât și situațiile în care decizia a fost emisă, dar nu a fost încă comunicată, precum și cele în care organul fiscal nu a emis încă decizia pentru perioadele vizate de lege. Este important de subliniat că nu vorbim despre o anulare generală și necondiționată a obligațiilor de TVA. Legea nu se aplică operațiunilor pentru care contribuabilul a înscris distinct TVA în facturi sau în documente echivalente ori a colectat, integral sau parțial, taxa de la beneficiari.

Acolo unde TVA a fost facturată distinct sau efectiv colectată de la clienți, obligația fiscală rămâne. Anularea obligațiilor vizate de lege se face din oficiu de către administrația fiscală. Contribuabilii care au achitat sumele stabilite prin deciziile de impunere care intră sub incidența legii le vor putea solicita înapoi. Astfel, măsura produce efecte și pentru cei care au executat deja obligațiile stabilite de administrația fiscală, evitând ca aceștia să fie dezavantajați față de contribuabilii ale căror obligații nu au fost încă stinse.

Prin această lege sunt înlăturate, pentru situațiile expres prevăzute, consecințe patrimoniale disproporționate și sunt eliberate resurse care vor rămâne în activitatea întreprinderilor. Este o măsură care urmărește un tratament fiscal mai echitabil și mai predictibil, fără a exonera de la plată TVA care a fost efectiv facturată distinct sau colectată de la beneficiari. ANAF are la dispoziție 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru aprobarea procedurii de aplicare.

Un sistem fiscal echitabil presupune atât respectarea obligațiilor de către contribuabili, cât și capacitatea statului de a corecta situațiile în care aplicarea regulilor fiscale produce efecte disproporționate", a scris Nicuşor Dan pe X.

Alte legi promulgate de Nicuşor Dan

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat, luni, actele normative privind ajutorul de stat pentru crescătorii de porci şi vite, în contextul crizei din Orientul Mijlociu, pragul maxim al subvenţiei fiind de 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Potrivit Legii privind suinele, ajutorul de stat se acordă crescătorilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: deţin exploataţie/exploataţii autorizată/autorizate sanitar-veterinar la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului de stat, desfăşoară activitate de creştere şi/sau reproducţie a suinelor în perioada 1 martie 2026 - 31 decembrie 2026 în exploataţii autorizate sanitar-veterinar cu un număr minim de animale echivalent unui ciclu de producţie per capacitatea exploataţiei pentru porc gras şi/sau cu un efectiv mediu de minimum 30% din capacitatea exploataţiei pentru fermele de reproducţie, sunt înregistraţi în registrul unic de identificare şi deţin cod unic de înregistrare atribuit de către APIA şi nu se află în lichidare sau în faliment la data de 28 februarie 2026.

Pragul maxim al ajutorului este de 50.000 euro pentru un beneficiar.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor este de 11.540.120 de euro (58.800.373,436 lei) şi se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026.

În ceea ce priveşte crescătorii de bovine, ajutorul de stat se acordă beneficiarilor care îndeplinesc următoarele criterii de eligibilitate: la data de 1 martie 2026 deţin minimum 10 capete bovine sau bubaline în exploataţie cu cod ANSVSA, înregistrate în Baza Naţională de Date, cu excepţia

celor din unităţile administrativ-teritoriale din zona montană prevăzute în planul strategic.

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru întreprinderea care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 50.000 de euro.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat pentru acest sector este de 54,4 milioane de euro (277.184.320 lei) şi se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2026.