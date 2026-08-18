Nicușor Dan, reacție după decizia CCR privind legea ANI

Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres

Preşedintele Nicuşor Dan a reacţionat, marţi, după decizia Curţii Constituţionale privind legea integrităţii.

Nicuşor Dan a reacţionat, marţi, la decizia CCR privind legea ANI. El a spus că argumentele din sesizarea sa erau foarte solide, dar aşteaptă, însă, motivarea Curţii.

Președintele a adăugat că speră ca legea să fie adoptată până la 31 august, termenul-limită al PNRR.

Nicușor Dan: „Argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide”

„Față de decizia de ieri a Curții Constituționale pe legea integrității. Consider că argumentele din sesizarea mea de neconstituționalitate erau foarte solide. Aștept totuși motivarea Curții pentru a vedea punctul de vedere contrar. S-a întâmplat să îmi mențin opinia și după motivarea Curții Constituționale pe alte sesizări de neconstituționalitate care mi-au fost respinse.

După motivare, legea va ajunge în dezbaterea Parlamentului şi abia apoi la mine. Sper să putem încheia circuitul legislativ până în 31 august, termenul limită al PNRR”, a transmis președintele României pe rețelele de socializare.

CCR a decis: Amendamentul contestat e constituțional

Pe 10 august, preşedintele Nicuşor Dan a atacat la CCR Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii. În sesizarea de neconstituţionalitate postată pe site-ul Administraţiei Prezidenţiale se arăta că prin conţinutul său normativ Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul integrităţii a fost adoptată cu încălcarea unor norme şi principii constituţionale.

CCR a decis, luni, că prevederea referitoare la încetarea mandatului aleșilor aflați definitiv în incompatibilitate sau conflict de interese este constituțională, ceea ce poate duce la pierderea mandatului de către peste 120 de persoane, printre acestea și primarul Timișoarei, Dominic Fritz.

Reprezentanţii USR au reclamat faptul că acest amendament introdus în lege îl vizează pe preşedintele partidului, Dominic Fritz, care are o decizie definitivă privind conflictul de interese şi poate să îşi piardă funcţia de primar.

Reacția lui Ilie Bolojan la decizia Curții

La decizia Curții a reacționat astăzi și premierul interimar Ilie Bolojan, printr-o postare pe pagina sa de Facebook.

Bolojan a declarat că „principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică”, avertizând că România „riscă să piardă bani și credibilitate“ din cauza vendetelor politice.

„Decizia de ieri a Curții Constituționale în cazul modificărilor aduse Legii ANI deschide o discuție despre principii.

Faptul că decizia CCR este obligatorie nu înseamnă că nu putem discuta despre efectele ei.

Fac aceste precizări legate de cazul lui Dominic Fritz nu pentru că este primar sau președintele USR, ci pentru că sunt în joc niște principii care trebuie să fie valabile pentru toți, indiferent cine suntem și ce funcție ocupăm.

Legea dispune numai pentru viitor. Așa spune Constituția. Or, a schimba regulile jocului după ce jocul s-a încheiat nu se numește retroactivitate? La fel de important, legea nu trebuie folosită pentru a scoate din funcție o anumită persoană sau pentru a lovi un adversar politic. Până când Dominic Fritz nu a devenit țintă, pe nimeni nu a preocupat o asemenea modificare legislativă și, cu atât mai puțin, de azi pe mâine.

Azi este el. Mâine poate fi altcineva. Tocmai de aceea, principiile trebuie să fie mai importante decât persoana căreia i se aplică. E în neregulă ca reglările de conturi politice să provoace riscul unei noi condamnări a României la CEDO. Aștept motivarea și să aflu dacă, totuși, se poate găsi o formă în care declarațiile de avere și interese ale demnitarilor să fie publicate.

Sper că motivarea va fi rapidă, pentru ca Parlamentul să poată pune legea în acord cu decizia și să poată intra în vigoare până la 31 august, pentru a îndeplini jalonul PNRR.Vendetele politice cresc riscul ca România să piardă bani și credibilitate”, a transmis Ilie Bolojan, marți, pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Hashtagul se mobilizează: Uniți îl salvăm pe Fritz

Citește și: Update: Prima reacţie a lui Dominic Fritz/ CCR a decis pe legea ANI. Amendamentul Fritz, constituţional. Amendamentul Mirabela Grădinaru, respins