Neptun Deep, în centrul discuțiilor dintre Bolojan și noul CEO al OMV

Întrevederea premierului Ilie Bolojan cu delegația OMV condusă de Emma Delaney, Chief Executive Officer al OMV / Foto Gov.ro

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit, la Palatul Victoria, cu delegația Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, pentru discuții despre evoluțiile din sectorul energetic, fluctuațiile prețurilor carburanților și securitatea aprovizionării. Un subiect major abordat a fost proiectul Neptun Deep, derulat de Romgaz și OMV Petrom.

Proiectul Neptun Deep, derulat de Romgaz și OMV Petrom, urmează să intre în producție anul 2027. Astfel, Ilie Bolojan a evidențiat importanța gazelor din Marea Neagră pentru securitatea energetică și economia României și a cerut menținerea proiectului ca prioritate și intensificarea cooperării dintre stat și companie.



Detalii din discuția dintre Ilie Bolojan cu noul CEO al OMV privind Neptun Deep

”Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit astăzi, la Palatul Victoria, delegația Grupului OMV, condusă de Emma Delaney, preşedinte al Directoratului, director general al OMV, membru interimar și preşedinte al Consiliului de Supraveghere al OMV Petrom.

Premierul și noul CEO al companiei OMV au discutat despre evoluțiile din domeniul energiei, în contextul fluctuației prețurilor pe piața carburanților generate de conflictele internaționale și de crizele de aprovizionare.

Un punct important al discuției s-a referit la proiectul Neeptun Deep, investiție strategică pentru România, în care statul român, prin Romgaz, colaborează cu OMV Petrom. Proiectul se derulează potrivit calendarului stabilit, iar intrarea efectivă în producție va începe anul viitor.

În acest context, șeful Executivului a subliniat importanța resurselor de gaze naturale din Marea Neagră pentru economia românească, care vor contribui la consolidarea securității energetice naționale.

”Finalizarea investiției și începerea extracției gazelor în perimetrul Neptun Deep trebuie să rămână priorități guvernamentale pentru ca România să valorifice resursele din Marea Neagră în beneficiul economiei naționale și al întregii regiuni. Trebuie să găsim formule de cooperare operative pentru a asigura convergența de acțiune în acest proiect strategic pentru ambele părți”, a afirmat premierul Ilie Bolojan.

Prim-ministrul Ilie Bolojan a transmis mulțumiri echipei OMV Petrom pentru colaborarea transparentă și pentru dialogul constant.

La întâlnirea de la Palatul Victoria, împreună cu premierul Ilie Bolojan a participat șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca”, conform unui comunicat de presă remis DC News.

Și președintele Nicușor Dan a vorbit cu Emma Delaney, CEO-ul grupului OMV

Amintim și că președintele Nicușor Dan a primit-o luni dimineață, la Palatul Cotroceni, pe Emma Delaney, CEO-ul grupului OMV, în fruntea unei delegații a companiei. Printre subiectele discutate se numără prelungirea cu 15 ani a acordurilor petroliere de producție pentru perimetrele onshore preluate la privatizarea Petrom și majorarea cu 40% a redevențelor. O parte dintre măsurile convenite trebuie încă transpuse în acte legislative și contractuale.

În cazul Neptun Deep, OMV Petrom și Romgaz estimează că primele gaze vor intra în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027. Producția anuală la platou este estimată la aproximativ 8 miliarde de metri cubi, iar nivelul maxim de producție ar urma să fie atins până la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027.

Prețul solicitat României de OMV Petrom pentru gazele din Neptun Deep este mai mult decât dublu față de cel reglementat angro pentru populație

Gazul din Marea Neagră ar trebui să susțină industria românească. Prețul nu va scădea, neapărat, în facturi. Eugenia Gusilov a punctat, la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, că gazul extras din Marea Neagră ar trebui să fie folosit pentru dezvoltarea economiei românești și pentru producția cu valoare adăugată: „Așteptările sunt ca o parte importantă a acestui gaz să contribuie la creșterea bunăstării poporului român, a populației și la stimularea industriei, pentru ca să se producă lucruri cu valoare adăugată în România, nu să se exporte acest gaz în Germania și în Austria. Acestea sunt așteptările”, a adăugat experta în energie, care a precizat, însă, că acest aspect nu va duce neapărat la prețuri mai mici în facturile românilor.

„Nu e obligatoriu (n.red. ca prețul să scadă), pentru că vedem o situație foarte ciudată cu tot acel scandal cu gazele naturale lichefiate care veneau din America, care se pare că au fost ofertate la un preț mai mic, de 30-35 de euro/MWh decât prețul la care a oferit aceste gaze OMV Petrom statului român, când și-a exercitat dreptul de preempțiune, ca să introducă în rezerva statului un preț de 49 de euro/MWh.

Acest lucru este extraordinar de ciudat - să vezi că gazele din America, care ar trebui să fie mai scumpe, pentru că sunt aduse de departe, e un proces de lichefiere etc., vin la noi și sunt oferite prețuri de 30 și ceva de euro, iar gazul extras lângă noi, în Marea Neagră, să fie mai scump... Aici e ceva ce trebuie investigat de către instituțiile abilitate”, a declarat Eugenia Gusilov, luni, la Cotroceni.

Diferența de preț ridică semne de întrebare, mai ales în contextul în care România este producător de gaze și Neptun Deep este un zăcământ aflat în apele teritoriale românești.

În acest sens, un avertisment a fost lansat, anterior, la DC News, și de către expertul în energie Iulian Iancu. El a spus că România riscă să-și vadă resursele energetice contractate în exterior, în timp ce consumatorii și economia românească suportă prețurile tot mai mari la energie.