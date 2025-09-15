Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mai mult
▼
Facebook
YouTube
Instagram
Stiri
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Politica
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Lifestyle
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Viral
Sport
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Sanatate
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tehnologie
IT & C
Economie
Educatie financiara
Cultura
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Mallcast
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Siguranța rutieră din România
Ultimele Știri
DCNews TV
Vremea
€ 5.0695
→
|
$ 4.2820
→
|
Subcategorii în Sport
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Ultimele știri
Politică
Lifestyle
Viral
Sport
Sănătate
Tehnologie
Economie
Cultură
Mallcast
Siguranța rutieră din România
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Diaspora
Internațional
Educație
Info utile
Justitie
Social
Stiinta
Anchete
Auto
Mass-media
Eveniment
Interviuri DCNews
Punctul pe zi
Bancul zilei
Comunicate de presa
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Analiza Politica
Culise
Guvern
Parlament
Partide politice
Personalitati politice
Sondaje
Alegeri 2024
Alegeri Prezidențiale 2025
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Retete
Modă
Vedete
Travel
Bizar
Magazin
Concursuri
Multimedia
Horoscop
Casa și Grădina
Beauty
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Personalitati din sport
Fotbal
Tenis
Volei
Handbal
Sporturi de iarna
Alte sporturi
Competitii
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Coronavirus
Academia de Sanatate
UMF Carol Davila
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
IT & C
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Educatie financiara
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Teatru - Dans
Film
Expozitii
Interviuri cultura
Muzica
Piata de arta
Carte
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Politic
Monden
Social
Religie
Motivațional
Artiști și vedete
Curiozități
Tehnologie
Lifestyle
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Tabletă
Desktop
Poți descărca aplicația:
Știri din secțiunea:
Tenis
Publicat pe 15 Sep 2025
Jaqueline Cristian, în sferturile probei de dublu la Seul (WTA)
Publicat pe 15 Sep 2025
Jaqueline Cristian, în prim-planul tenisului feminin din România. Ce loc ocupă în clasamentul WTA
Publicat pe 15 Sep 2025
Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus victoria României cu El Salvador
Publicat pe 14 Sep 2025
Cupa Davis: Radu Țurcanu a adus primul punct al României în duelul cu El Salvador
Publicat pe 08 Sep 2025
Carlos Alcaraz, la al șaselea titlu de Mare Șlem, după victoria împotriva lui Sinner la US Open
Publicat pe 07 Sep 2025
Cum a întârziat Trump finala de la US Open, dintre Carlos Alcaraz și Jannik Sinner
Publicat pe 07 Sep 2025
Ilie Năstase nu renunţă la războiul cu Serena Williams. Ce a spus despre noul look al fostei sportive
Publicat pe 07 Sep 2025
Arina Sabalenka a câștigat al doilea său titlu consecutiv la US Open
Publicat pe 06 Sep 2025
Donald Trump, prezent la finala US Open dintre Alcaraz și Sinner
Publicat pe 05 Sep 2025
US Open. Arina Sabalenka și Amanda Anisimova în finala turneului
Publicat pe 04 Sep 2025
România, start impecabil la Campionatele Balcanice de tenis de masă: 0 înfrângeri în grupe
Publicat pe 01 Sep 2025
Sorana Cîrstea, ținta unui jaf la New York. Cum au intervenit autoritățile americane
Publicat pe 01 Sep 2025
US Open: Sabalenka și Pegula, calificate fără emoții în sferturi
Publicat pe 29 Aug 2025
Jaqueline Cristian, în premieră, în turul al treilea la US Open. Sorana Cîrstea a pierdut dramatic la Karolina Muchova
Publicat pe 27 Aug 2025
Sorana Cîrstea, în turul al doilea la US Open
Publicat pe 26 Aug 2025
Gabriela Ruse - Daria Kasatkina, rezultat în primul tur la US Open
Publicat pe 25 Aug 2025
US Open. Sorana Cîrstea, Jaqueline Cristian și Gabriela Ruse pe panoul principal al turneului
Publicat pe 23 Aug 2025
Sorana Cîrstea este marea campioană de la turneul WTA din Cleveland
Publicat pe 23 Aug 2025
Sorana Cîrstea, în finala turneului de la Cleveland (WTA)
Publicat pe 19 Aug 2025
Iga Swiatek, câștigătoare a turneului WTA de la Cincinnati
Publicat pe 19 Aug 2025
Carlos Alcaraz a câștigat titlul la Cincinnati, după abandonul lui Jannik Sinner
Publicat pe 18 Aug 2025
Sorana Cîrstea, pe tabloul principal la Cleveland (WTA)
Publicat pe 15 Aug 2025
Coco Gauff, în sferturile de finală la Cincinnati (WTA)
Publicat pe 14 Aug 2025
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, în sferturile de finală ale turneului de la Cincinnati
Publicat pe 14 Aug 2025
Sorana Cîrstea s-a oprit în optimi la Cincinnati (WTA)
Publicat pe 12 Aug 2025
Sorana Cîrstea, în optimile de finală ale turneului de la Cincinnati
Publicat pe 02 Aug 2025
Patricia Ţig şi Ilinca Amariei vor juca finala turneului ITF de la Cluj-Napoca
Publicat pe 20 Iul 2025
Campioana de la Iași e română. Irina Begu a câștigat în premieră UniCredit Iași Open după ce a învins-o pe elvețianca Jil Teichmann
Publicat pe 19 Iul 2025
Irina Begu s-a calificat în finala turneului UniCredit Iaşi Open (WTA)
Publicat pe 17 Iul 2025
Sorana Cîrstea, calificată în sferturile turneului UniCredit Iași Open (WTA)
Publicat pe 15 Iul 2025
Echipa masculină de tenis de masă a României, campioană europeană la Under-19
Publicat pe 14 Iul 2025
Jannik Sinner, în fruntea clasamentului ATP, după titlul de la Wimbledon
Publicat pe 12 Iul 2025
Iga Swiatek a câştigat turneul de la Wimbledon
Publicat pe 11 Iul 2025
Arina Sabalenka: "Am uitat că sunt nr.1 mondial", după eliminarea de la Wimbledon
Publicat pe 10 Iul 2025
Novak Djokovic s-a calificat în semifinalele turneului de la Wimbledon
Publicat pe 09 Iul 2025
Carlos Alcaraz, calificat în semifinale la Wimbledon
Publicat pe 08 Iul 2025
Novak Djokovic, în sferturile de finală la Wimbledon
Publicat pe 07 Iul 2025
Sorana Cîrstea și Ana Kalinskaia, calificate în sferturile probei feminine de dublu la Wimbledon
Publicat pe 07 Iul 2025
Carlos Alcaraz, în sferturile de finală ale turneului de la Wimbledon
Publicat pe 05 Iul 2025
Novak Djokovic atinge o bornă impresionantă la Wimbledon. Devine al treilea jucător din istorie care reușește acest lucru
Publicat pe 03 Iul 2025
Sorana Cîrstea, în turul al doilea la dublu feminin la Wimbledon
Publicat pe 02 Iul 2025
Gabriela Ruse și Marta Kostiuk, victorie clară la Wimbledon
Publicat pe 02 Iul 2025
Novak Djokovic, calificat în turul al doilea la Wimbledon datorită unor „pastile miraculoase”
Publicat pe 01 Iul 2025
S-a înregistrat cel mai rapid serviciu din istoria Wimbledonului
Publicat pe 30 Iun 2025
Tenis: Emma Răducanu începe cu dreptul turneul britanic de la Wimbledon
Publicat pe 30 Iun 2025
Tenis: Gabriela Ruse, eliminată în primul tur la Wimbledon
Publicat pe 25 Iun 2025
Cine va ridica trofeul de la Wimbledon? Iată cele cinci pretendente la titlul feminin
Publicat pe 13 Iun 2025
Emma Răducanu, calificată în sferturi la Queen's (WTA)
Publicat pe 12 Iun 2025
Turneul de tenis de la Wimbledon mărește premiile în bani, campionii vor primi câte trei milioane de lire sterline
Publicat pe 08 Iun 2025
Carlos Alcaraz, campion la Roland Garros pentru al doilea an consecutiv
1
2
3
4
5
6
7
din 64
›
»
Cele mai noi știri
Publicat acum 2 ore si 19 minute
SUA vând rachete antitanc către Polonia. Tranzacție de 780 mil. de dolari
Publicat acum 4 ore si 11 minute
Scena politică, în fierbere. Posibila apariție a unui "partid Georgist". Bogdan Chirieac: Mă aștept la surprize. Ar fi o lovitură
Publicat acum 4 ore si 17 minute
Cutremur puternic în această seară
Publicat acum 4 ore si 19 minute
Directorul Companiei de Apă Brașov, suspecat că ar fi dat mită ca să ocupe funcția. Ce salariu încasează
Publicat acum 4 ore si 47 minute
Un avion low-cost s-a apropiat periculos de mult de Air Force One al lui Trump
Cele mai citite știri
Publicat pe 17 Sep 2025
Răsturnare de situație cu accidentul în care a fost implicat Toto Dumitrescu. Mircea Badea, reacție
Publicat acum 18 ore si 13 minute
Mircea Badea, apel de ultimă oră la Nicușor Dan
Publicat pe 17 Sep 2025
Chirieac, uimit de ce a spus Ciuvică despre Nicușor Dan. Schimb de replici / video
Publicat pe 17 Sep 2025
Drona care a survolat obiective guvernamentale poloneze aparținea unui ucrainean. Decizia autorităților de la Varșovia
Publicat pe 17 Sep 2025
Michelle Obama ajunge, în această noapte, la București. Motivul vizitei sale în România
Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare
de
Roxana Neagu
Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?
de
Val Vâlcu
Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui
de
Val Vâlcu
vezi arhiva de editoriale
x close