Data actualizării: 10:13 17 Oct 2025 | Data publicării: 10:12 17 Oct 2025

Jaqueline Cristian, în semifinale la Osaka (WTA)

Jaqueline Cristian
 

Jaqueline Cristian s-a calificat fără joc în semifinalele turneului WTA 250 de la Osaka, dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce japoneza Naomi Osaka, principala favorită, a fost nevoită să declare forfait înaintea meciului programat. vineri.

Anunțăm cu regret că Naomi Osaka nu s-a recuperat după o accidentare la piciorul stâng suferită în turul al doilea și că s-a retras din sferturile de finală prevăzute azi, au anunțat organizatorii pe platforma X.

Fostul lider mondial a încheiat în lacrimi meciul câștigat în optimile de finală contra olandezei Suzan Lamens (57 WTA), deținătoarea trofeului, miercuri, la Osaka, potrivit Agerpres.

Ar fi fost prima confruntare dintre Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) și Naomi Osaka (27 ani, 16 WTA).

Cristian și-a asigurat un cec de 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA, urmând să joace în penultimul act contra învingătoarei dintre cehoaica Tereza Valentova și sârboaica Olga Danilovic, a șasea favorită.

Tot vineri, Sorana Cîrstea o întâlnește în sferturi pe elvețianca Viktorija Golubic. (Claudia Calotă)

