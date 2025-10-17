Jaqueline Cristian, în semifinale la Osaka (WTA)

Anunțăm cu regret că Naomi Osaka nu s-a recuperat după o accidentare la piciorul stâng suferită în turul al doilea și că s-a retras din sferturile de finală prevăzute azi, au anunțat organizatorii pe platforma X.



Fostul lider mondial a încheiat în lacrimi meciul câștigat în optimile de finală contra olandezei Suzan Lamens (57 WTA), deținătoarea trofeului, miercuri, la Osaka, potrivit Agerpres.



Ar fi fost prima confruntare dintre Jaqueline Cristian (27 ani, 47 WTA) și Naomi Osaka (27 ani, 16 WTA).



Cristian și-a asigurat un cec de 11.970 de dolari și 98 de puncte WTA, urmând să joace în penultimul act contra învingătoarei dintre cehoaica Tereza Valentova și sârboaica Olga Danilovic, a șasea favorită.



Tot vineri, Sorana Cîrstea o întâlnește în sferturi pe elvețianca Viktorija Golubic. (Claudia Calotă)