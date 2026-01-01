€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri A murit poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza. "Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată"
Data actualizării: 15:07 01 Ian 2026 | Data publicării: 13:20 01 Ian 2026

A murit poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza. "Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată"
Autor: Doinița Manic

vasile groza, tatal loredanei groza Imagine cu poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza. Foto: Facebook Loredana Groza
 

A murit poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza.

Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Tristul anunț a fost făcut chiar de către Loredana Groza, pe pagina sa de Facebook, în prima zi din an. Vasile Groza a murit după ce a stat internat în spital aproape 3 luni de zile, a anunțat vedeta.

Loredana Groza, mesaj emoționant

"Am sperat că momentul asta nu vă veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată.. Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lasat în urma mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui - Lori și Cristi și cei doi nepoți - Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar! A venit pe lume aparent fară nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mama văduvă de război care a crescut singura 3 băieți... Visul lui a fost să scrie.. chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie.

Loredana Groza, despre tatăl ei: S-a născut poet... natural, autodidact

Dar în fiecare zi și a urmat destinul... a scris. Pentru că s-a născut poet... natural, autodidact. Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sunt mândră de tine, TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te-ai luptat cu suferință până la ultima suflare! Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grija, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tata aproape 3 luni, zi și noapte.

Nu vreau să ți spun adio, draga TATĂ nicodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită linga tine. Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul. Drum lin în pace și lumină! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș.

Ceremonia de rămas bun va fi vineri, 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu", a scris Loredana Groza pe pagina sa de Facebook.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

vasile groza
loredana groza
doliu
poet
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 39 minute
Ursul a dat iama la Castelul Peleș, în prima zi din an. A fost emis mesaj Ro-Alert
Publicat acum 42 minute
Primele mărturii ale supraviețuitorilor incendiului din stațiunea Crans-Montana: „Ușa era prea mică / o evadare haotică / toată lumea țipa”
Publicat acum 45 minute
Tragedia Colectiv, repetată la Crans-Montana. Reacția lui Victor Ponta: Niciun ticălos din Elveția nu va cere demisia Guvernului
Publicat acum 49 minute
Crans-Montana, scena noului Colectiv, o stațiune de lux cunoscută pentru forumul bogaților. Detalii despre barul Le Constellation
Publicat acum 2 ore si 16 minute
Oraș european mutat clădire cu clădire, pe fondul cererii ridicate de minerale
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Dec 2025
Replica genială a unui domn când l-a văzut pe Mircea Badea
Publicat pe 30 Dec 2025
Cine e Adriana Miron, noua șefă de cabinet a ministrului Irineu Darău (USR), condamnată în trecut la închisoare
Publicat pe 30 Dec 2025
Avertizare meteo generală de la ANM. Cod Galben de viscol și vânt puternic - HARTA cu zonele vizate
Publicat pe 30 Dec 2025
Nu rata Horoscopul special 2026! Astrolog Daniela Simulescu, previziuni pentru toate zodiile - VIDEO
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Alin Vlădău, viceprimarul din Câmpulung. Avea doar 50 de ani. Elena Lasconi, mesaj emoționant
 
cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

cea mai buna dieta din toate timpurile altfel intra apoi cozonacii si sarmalele Cea mai bună dietă din toate timpurile! Altfel intră apoi cozonacii și sarmalele!

de Anca Murgoci

vezi arhiva de editoriale
 
x close