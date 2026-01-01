A murit poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza. "Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată"

Poetul Vasile Groza, tatăl Loredanei Groza, s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Tristul anunț a fost făcut chiar de către Loredana Groza, pe pagina sa de Facebook, în prima zi din an. Vasile Groza a murit după ce a stat internat în spital aproape 3 luni de zile, a anunțat vedeta.

Loredana Groza, mesaj emoționant

"Am sperat că momentul asta nu vă veni vreodată pentru că părinții nu mor niciodată.. Dar iată că timpul n-a mai avut răbdare. Tata a plecat în lunga călătorie a eternității! A lasat în urma mii de poezii, cărțile lui pentru copii, romane, cântece pentru copii și pe noi, copiii lui - Lori și Cristi și cei doi nepoți - Elena și David!

Misiunea lui a fost îndeplinită exemplar! A venit pe lume aparent fară nici o șansă .. orfan de tată de la nici un an, cu o mama văduvă de război care a crescut singura 3 băieți... Visul lui a fost să scrie.. chiar dacă pentru a supraviețui a făcut toate muncile posibile și imposibile din lume încă din copilărie.

Loredana Groza, despre tatăl ei: S-a născut poet... natural, autodidact

Dar în fiecare zi și a urmat destinul... a scris. Pentru că s-a născut poet... natural, autodidact. Și a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România. Sunt mândră de tine, TATA! Mi-ai arătat că orice poți realiza în viață, oricâte obstacole ți-ar sta în cale, doar dacă te dăruiești!

Tu ai crezut primul în mine, m-ai susținut și m-ai iubit necondiționat. Ai fost un luptător, un visător, ai fost bunicul tuturor copiilor, un prieten de nadejede, un erou! Te-ai luptat cu suferință până la ultima suflare! Vreau să mulțumesc din toată inima cadrelor medicale pentru grija, profesionalismul și dăruirea cu care l-au îngrijit pe tata aproape 3 luni, zi și noapte.

Nu vreau să ți spun adio, draga TATĂ nicodată, pentru că moartea nu e sfârșitul, este parte din viață. Tu pentru mine ești nemuritor! Îți mulțumesc pentru fiecare clipă trăită linga tine. Tu ești, Tatăl meu, Vasile Groza, Poetul. Drum lin în pace și lumină! Ne vom reîntâlni pe Steaua noastră! A ta, Luș.

Ceremonia de rămas bun va fi vineri, 2 Ianuarie la ora 11 a.m, la Cimitirul Bellu", a scris Loredana Groza pe pagina sa de Facebook.