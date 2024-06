Loredana Groza, despre publicul românesc, după huiduirea lui Babasha: Traumatizant. Nu poți estima niciodată reacția lui, este imprevizibil

Loredana Groza s-a numărat printre persoanele publice care au reacționat după apariția lui Vlad Babașa, cunoscut sub numele de scenă Babasha, la unul dintre cele mai așteptate concerte din România, din acest an, al trupei britanice Coldplay.

”Sunt mai actuale ca niciodată versurile pe care le am scris acum 17 ani și ceva:

Chiar dacă ești moldovean, ardelean sau oltean

Suntem Made in Romanie

Chiar dacă ești bănățean, regățean sau țigan,

Suntem Made in Romanie..

Aseară la Coldplay am fost aproape singura care s-a ridicat și a aplaudat momentul atât de controversat în care tânărul cântăreț român a urcat. Vlad Babașa a cântat pe scenă alături de Chris Martin.

Just Relate not React! Just Include not Exclude! We are all Made in Romania”, a scris Loredana Groza pe pagina sa de Facebook, ca descriere la clipul video publicat.

Versurile de mai sus sunt din maneaua cântată de Ionuț Cercel, manea care a făcut ocolul lumii, după ce a fost cântată de formația Inter Milano, în vestiar, la finalul campionatului Italiei.

Loredana Groza: Publicul românesc, extrem de temperamental, imprevizibil

Într-o intervenție la un post TV, celebra Loredana Groza a povestit discuția pe care a avut-o cu solistul Coldplay, Chris Martin, după huiduielile publicului român la apariția lui Babasha pe scenă.

”Oricui, nu doar unui artist, oricărui om i s-ar întâmpla acest lucru, cu siguranță că ar fi ceva extrem de traumatizant. Cred că el a fost nepregătit pentru această reacție și din ce mi-a declarat personal a fost că în toată cariera lui nu i s-a întâmplat niciodată să primească o asemenea reacție din partea publicului, care ați văzut și dvs, întotdeauna este nu furtunos, este extraordinar de primitor”, a declarat Loredana Groza la Digi 24.

Întrebată dacă huiduielile, prin care spectatorii și-au exprimat dezaprobarea momentului, ar fi putut fi înlocuite cu o ”simplă tăcere”, Loredana Groza, artistă cu o lungă carieră, a afirmat că acest lucru este foarte greu de spus.

”Publicul românesc este un public extrem de temperamental. De asta și eu în călătoria mea prin muzică, începută foarte devreme, sunt patru decenii de când am debutat în muzică, cred că niciodată nu am reușit să înțeleg pe deplin cum este publicul din România.

Cred că este cel mai puțin... nu poți estima niciodată reacția lui, este imprevizibil în comparație cu orice alt public din lumea asta. Am cântat pe tot mapamondul. Publicul românesc are ceva aparte, cumva îmi place lucrul acesta pentru că m-a provocat de fiecare dată să mă descopăr și să merg mai departe și să îl surprind, așa cum și el mă surprinde pe mine, de fiecare dată.

Nu funcționează nicio rețetă care afară funcționează. Ați văzut că și din punct de vedere al altor branduri care vin în România, e o politică aparte aici. Pentru că noi suntem un popor special. Și asta nu o zic cu un sens peiorativ, din contra, cu un sens de mândrie, un popor care are personalitate” a concluzionat Loredana Groza.

