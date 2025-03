Beneficiile exozomilor în frumusețe. Crina Alecu și Irina Negruța, detalii la Mi-TH Influencer

Experții în beauty au vorbit despre exozomi. Ce sunt aceștia și cu ce ne ajută.

"O să fac o mică introducere, pentru că, de fapt, de asta este și Irina cu noi – să ne spună specialistul în aceste informații.

Însă o să spun așa, așa cum ai spus și tu, că ne doream foarte mult să venim. Tot timpul mi-am dorit să vin cu ceva nou, tot timpul am dorit să nu rămânem pe loc și să ne dezvoltăm și, dacă s-ar fi putut, să fim și primii care aduc ceva.

Așa s-a întâmplat și cu Exosomii. Încă din 2023 eram la un congres, INCAS se numește, la Paris, și vedeam standul celor de la care am adus Exosomii. Aveau un stand minunat și mă uitam așa, fascinată, gândindu-mă ce au aici, ce se întâmplă la ei. Știi copilul care zice: „Ce frumos e aici!”?

În acel moment nu i-am contactat, probabil pentru că nu era deja momentul potrivit. A trecut timpul, iar după un an și jumătate am revenit la același congres.Tot la Paris, tot la INCAS, după un an.

Se ține în fiecare an, în ianuarie, și am revenit cu echipa noastră. Atunci i-am contactat și le-am spus: „Știți, aveți distribuitor în România? Ne-ar plăcea, pentru că știți că nouă ne place să facem distribuție exclusivă și să avem noi acest brand, pentru că muncim foarte mult în spate.”

Când aduci un brand, este o muncă întreagă.

Iată-ne, în urmă cu o săptămână, la evenimentul de lansare, la care am avut bucuria să-l avem chiar pe fondatorul acestei companii din Italia, care are o activitate din 2016. Compania este deschisă pentru Exosomi, cu cercetare și tot ceea ce implică.

Iar el activează de peste 30 de ani în domeniu. Și atunci, pentru noi, a fost și această siguranță că am venit cu tot ceea ce trebuie.", a explicat Crina Alecu.

Ce este exozon?

"Deci, sunt mici vezicule extracelulare care transportă lipide, proteine, ADN mesager și așa mai departe. Practic, le putem numi niște „poșete” ale celulei. De fapt, exosomii sunt cunoscuți de foarte mult timp, cam de 50 de ani încoace, doar că, din greșeală, au fost considerați niște deșeuri celulare. Ulterior, au fost studiați și s-a descoperit cât de importanți sunt și că, de fapt, fiecare celulă din noi produce acești exosomi. Totuși, odată cu înaintarea în vârstă și cu factorii externi, stresul și altele, cantitatea și secreția lor în corp se reduc.

Aici venim noi cu exosomi din afară, în care încapsulăm diferiți ingredienți: poliribodizoxinucleotide, acid hialuronic, peptide și așa mai departe. Practic, ne ajută să stimulăm pielea să producă colagen, elastină, adică să-i dea fermitate. Pielea noastră are o capacitate extraordinară de regenerare, dar atunci când înaintăm în vârstă, intervin tot felul de factori, cum ar fi alimentația, și, din păcate, scade această producție, scade această regenerare. Așadar, noi venim din afară pentru a stimula și a ajuta celula.

Acești exosomi sunt, de fapt, niște vezicule foarte mici, adică sunt nanometrice. Dimensiunile lor variază între 30 de nanometri și 150 de nanometri. Practic, ei sunt absorbiți de celulă și, în interiorul acesteia, își revarsă tot conținutul. Apoi, corpul nostru regenerează. Avem rezultate foarte bune în ceea ce privește regenerarea pielii, laxitatea pielii, îmbătrânirea, petele pigmentare, rozaceea, acneea și așa mai departe.

Produsele voastre sunt, în parte, injectabile și, în parte, non-invazive. Combinarea acestora duce la un rezultat remarcabil. Sunt produse sterile care pot fi injectate, folosite prin micro-needling sau aplicate după laser, după laser fracționat, sau după laser CO2. Au o capacitate uluitoare de regenerare. Sunt măști sau substanțe cu exosomi care ne pot ajuta și pentru regenerarea pielii după arsuri.

Se pot folosi și acasă sau doar în saloane? Se pot folosi și acasă. Există creme cu exosomi care, de fapt, în ingredientele lor conțin și aur coloidal, care facilitează absorpția. Pentru că, dacă punem ceva pe piele, pielea noastră este o barieră de protecție și nu absoarbe chiar tot ce aplicăm.", a spus Irina Negruța.

