Anamaria Brumă, fondatoarea Aesthetics LAB, AVC în trafic. Era însărcinată în 17 săptămâni: Durere cumplită la nivelul frunții, se încleștau degetele, picioarele...

Anamaria Brumă, fondatoarea Aesthetics LAB, a fost invitată de astăzi a Mirelei Vescan la MI-TH Influencer. Ea a dezvăluit că totul a început în urmă cu un an și jumătate când, din cauza unor probleme de sănătate, a renunțat la ceea ce a făcut înainte de a-și urma pasiunea: ”Am început cu cursuri, perfecționări, am ales două branduri pe care să le reprezint, m-am dus la ei pentru cursuri speciale, ca să înțeleg problemele tenului, cum le putem rezolva mai bine și mai ușor. Problema este că nu ne cunoaștem tenul și avem nevoie de specialiști care să ne spună ce tip de ten avem și care ar fi rutina de îngrijire potrivită”.

Anamaria Brumă este mama a trei copii. Când era însărcinată cu al treilea copil, a trecut printr-un moment greu: AVC, din cauza burnout-ului. Fondatoarea Aesthetics LAB spune că ”Slavă Domnului, nu a lăsat urmări grave, am fost conștientă. Recuperarea, la nivel de durere, migrenă efectiv, a fost către o lună. Totul s-a întâmplat anul trecut, în ianuarie: ”Eram în drum spre munte, cu copiii, și în mașină, în mers, în coloană, am simțit o durere cumplită la nivelul frunții, apoi palpitațiile, se încleștau degetele de la mâini, picioarele, am simțit că e o problemă, ne-am întors la spital”. ”Am reușit să mă controlez, să dau telefoane, eram și gravidă cu cea mică (în 17 săptămâni), am avut alături medici jos pălăria, care s-au ocupat și-n câteva zile am fost pe o linie normală și apoi... repaus, mult repaus” a povestit Anamaria Brumă. ”Știam ce s-a întâmplat, eram conștientă, prin durerea pe care o simțeam, presiunea la nivelul capului, știam că asta este, într-adevăr, da, mi-a fost confirmat și, în acel moment e puțin mai șocant, dar am zis că trebuie să fiu bine, pentru că e una în burtică și sunt doi care sunt în spate și pe care vreau să-i văd crescând și atunci trebuie să fac cumva să fiu bine. Medicii se ocupă, dar pentru recuperare, trebuie să fii bine tu cu tine” mai spune fondatoarea din domeniul frumuseții. ”Oboseala și stresul” au precedat evenimentul dureros. Când a suferit AVC-ul, Anamaria se ocupa de design interior. Lucra pentru ea, avea echipe în acest business, dar a fost prea mult.

Vezi mai mult în video:

