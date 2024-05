Cea mai simplă metodă de reîmprospătat cozonacul. Mihaela Bilic: Se caramelizează, se fac bune tare

Mihaela Bilic a venit cu o metodă de resuscitare a cozonacilor, desertul tradițional al românilor în zile de mare sărbătoare, dar pe care unii îl mai fac și peste an.

Cum este un desert destul de bogat caloric, consumul acestuia trebuie să fie unul moderat, astfel că de multe ori se poate întâmpla să mai rămână câteva felii de cozonac și să se întărească.

”Tuturor ne place o felie de cozonac proaspăt scos din cuptor. Dar ce ne facem dacă avem un cozonac care s-a învechit, nu mai este la fel de proaspăt? Ei bine, sfatul meu băgați-l în prăjitorul de pâine, pentru că aliatul de cozonac are grăsime, are zahăr, are ouă, și ce fac ele la căldură? Se caramelizează, se fac bune tare. Se încălzește și capătă și miros, și aromă”, a spus nutriționistul Mihaela Bilic într-un video postat pe pagina sa de Facebook.

”Cozonac proaspăt rumenit, scos din prăjitorul de pâine, nu din cuptor”, a mai spus nutriționistul, adulmecând desertul obținut în numai câteva minute.

Prăjitură din cozonac învechit

Cozonacul vechi poate primi o nouă viață dacă îl transformați într-o ingenioasă prăjitură cu sos de vanilie.

Astfel, feliile de cozonac se taie în cuburi, se pun într-un vas termorezistent, iar peste ele turnați o cremă lichidă de vanilie (sos de vanilie), acoperind cu o jumătate de centimetru bucățile de cozonac.

Crema se obține din 500 ml de lapte, șase gălbenușuri, 100 grame de zahăr, două plicuri de zahăr vanilat și un praf de sare.

Tava se bagă la cuptor pentru 15-20 de minute, la 170 de grade Celsius. Prăjitura obținută se taie și se servește cu sos de vanilie, din abundență.

