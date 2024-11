Anna Lesko, rețetă delicioasă de plăcintă cu vișine, mere și dovleac: „Uitați cum arată la interior. Trebuie neapărat să o încercați”

Anna Lesko continuă să surprindă nu doar pe scenă, ci și în bucătărie, unde creativitatea sa prinde gust și culoare. De această dată, a împărtășit o rețetă care promite să cucerească inimile pofticioșilor. Cântăreața a pregătit o plăcintă delicioasă cu mere, dovleac și vișine în suc propriu, dezvăluind pas cu pas procesul prin care a obținut un desert delicios pentru ca oricine să poată recrea această rețetă delicioasă acasă.

Preparatul este o combinație perfectă de texturi și arome, aducând împreună dulceața naturală a dovleacului, prospețimea merelor și savoarea acrișoară a vișinelor. Rețeta, ușor de urmat, este ideală pentru a transforma o zi obișnuită într-un moment de răsfăț culinar.

Ingrediente

Aluat:



- 1 kg făină



- 250 ml apă caldă



- 3 linguri de ulei



Compoziție:



- 2 kg mere



- 800 g dovleac



- 400 g vișine în suc propriu

Pentru decor:

- 2-3 linguri de miere

- 1 gălbenuș de ou

- Semințe (după preferință)

Mod de preparare

Pentru aluat, se cerne făina (aproximativ 500 de grame) și se amestecă cu două linguri și jumătate de ulei, adăugând treptat 250 de mililitri de apă călduță. Din acest aluat se formează șase biluțe. Aluatul rezultat este subțire și flexibil, ideal pentru a fi umplut cu compoziția.

Compoziția este formată din mere rase, dovleac și vișine în suc propriu, care oferă o textură și o savoare aparte. Plăcinta se unge pe deasupra cu un amestec de miere și gălbenuș de ou, air apoi se presară semințe.

Se coc în cuptorul preîncălzit, la 180 de grade, timp de 45 de minute. Rezultatul este o plăcintă aromată și bine însiropată datorită sucului lăsat de vișine și dovleac.

Anna Lesko a descris plăcinta ca fiind extrem de gustoasă datorită compoziției bogate și suculente. Preparatul este ideal pentru a satisface gusturile tuturor pofticioșilor, oferind o combinație de arome irezistibile.

„Dragii mei, vă explic imediat cum am făcut această plăcintă delicioasă cu mere, vișină în propriul ei suc și dovleac. Cernem făina, 500 de grame de făină, la această cantitate o să punem două linguri și jumătate de ulei și 250 de mililitri de apă călduță. Aș vrea să ne iasă 6 biluțe. Punem și dovleac, vișină în propriul ei suc. Aluatul este foarte subțire și cu multă compoziție, va fi perfect. Nu contează că s-a mai rupt un pic.

Am pus un pic de miere și gălbenuș și le ungem. Avem plăcinte formate din măr, dovleac și vișină în propriul ei suc, unse cu miere și gălbenuș, iar pe final o să pun niște semințe.



Dăm la 180 de grade, 45 de minute. Aceasta este plăcinta mea cu dovleac, cu mere, cu vișine în propriul ei suc și pe deasupra am uns-o cu gălbenuș și miere. Am pus semințe și este delicioasă.

Plăcinta a ieșit delicioasă. Uitați cum arată la interior! A lăsat foarte multă zeamă, e atât de însiropată și atât de delicioasă. Este delicioasă, trebuie neapărat să o încercați”, a spus Anna Lesko.

