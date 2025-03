Rețeta de cozonac gigant a Jamilei: ”Este un cozonac perfect, o minunăție pe care trebuie să o încercați”. Rămâne moale zile-n șir

Cozonacul este desertul tradițional care nu poate lipsi de pe masa de Paște, iar acum Jamila a dezvăluit rețeta sa de cozonac gigant. Aceasta a postat și un video pe pagina sa de Facebook în care arată cât de bine crescut este cozonacul ei.

"Cozonacii s-au copt și pe cuvânt că sunt cei mai uriași cozonaci pe care i-am făcut până acum. Sunt foarte mari, miros extraordinar de bine. (...) Cozonacul este foarte moale, asta pe lângă faptul că este uriaș. (...) Este pur și simplu o minunăție pe care trebuie neapărat să o încercați și voi", spune Jamila în videoul postat pe pagina ei de Facebook.

Rețetă cozonac gigant

Pe site-ul ei, Jamila a explicat cum se prepară cozonacul gigant.

Ingrediente pentru cozonac:

1 kg făină

300 g zahăr

400 ml lapte

8 gălbenușuri

50 g drojdie proaspătă

1 lingură pastă de vanilie

150 g unt

100 g smântână

50 ml ulei

Coaja rasă de la o lămâie

1 lingură esență de lămâie

Un praf de sare

Ingrediente pentru aluatul opărit:

200 ml lapte

100 g făină

Pentru umplutură:

8 albușuri

350 g nucă măcinată

200 g zahăr

50 g cacao

150 g stafide

Mod de preparare

Începe prin a pregăti aluatul opărit. Fierbe 200 ml de lapte și toarnă-l peste 100 g de făină. Amestecă bine până când obții o compoziție omogenă. Lasă să se răcească la temperatura camerei. Când aluatul este călduț adaugă drojdia, apoi și puțin zahăr. Ulterior pune puțin lapte călduț și amestecă totul bine și lăsați-l să crească până își dublează volumul.

Apoi, pune acest aluat opărit într-un mixer cu făina zahărul, gălbenușurile, smântâna, unt, ulei, pasta de vanilie, coaja și esența de lămâie, dar și sarea. Toarnă treptat laptele și frământă bine până când obții un aluat elastic.

"Pentru a obține un cozonac cu aluat opărit foarte pufos trebuie să frământați foarte bine aluatul. Eu am ales varianta cea mai ușoară și am folosit un mixer, însă puteți la fel de bine să-l frământați și manual. Va dura mai mult, va fi mai greu, dar va ieși la fel de bine. Coca trebuie frământată bine, cel puțin 30-40 de minute, până devine netedă și elastică. Dacă se desprinde ușor de pe mâini și de pe vas, înseamnă că este gata. Se lasă la dospit într-un loc cald, acoperit, până își dublează volumul", a explicat Jamilla.

Pregătirea umpluturii

În timp ce aluatul dospește, bate albușurile spumă cu zahărul până obții o compoziție fermă. "Umplutura am făcut-o clasic, cu albușuri, dar le-am bătut spumă tare cu zahărul. Abia apoi am pus nuca măcinată și cacaua. Peste această umplutură am mai pus rahat și stafide, însă voi puneți ce vreți. Vă puteți adăuga orice umpluturi doriți, în funcție de ceea ce aveți la îndemână sau de ceea ce vă place. Anul trecut am făcut un cozonac cu cremă de fistic care a fost excelent", a explicat Jamilla.

Formarea cozonacilor

După ce aluatul a crescut, împarte-l în două părți egale. Întinde fiecare parte pe o suprafață acoperită cu făină și distribuie uniform umplutura. Rulează strâns și așază cozonacii în tăvi tapetate cu hârtie de copt.

"Cozonacii se lasă la dospit încă 30-40 de minute, apoi se ung cu gălbenuș de ou și se coc fără ventilație, la 155-160°C timp de aproximativ o oră. Dacă folosiți ventilația, scădeți temperatura cu 15-20 de grade pentru a nu rămâne crud", a explicat Jamilla.

Lasă cozonacii să se răcească înainte de a-i felia. Poftă bună!

