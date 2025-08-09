Data actualizării: | Data publicării:

Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată

Autor: Ema Apostu | Categorie: Lifestyle
Pandișpan cu lapte, gata în jumătate de oră - este moale și fraged. Sursa - Pexels
Pandișpan cu lapte, gata în jumătate de oră - este moale și fraged. Sursa - Pexels

Vara aduce în case nu doar miros de flori, ci și parfum de prăjituri proaspăt scoase din cuptor. Printre rețetele care nu lipsesc din caietele vechi ale gospodinelor se numără pandișpanul, un desert ușor, ideal de savurat simplu sau cu fructe de sezon. În spatele acestei prăjituri aparent modeste se află o istorie ce începe în secolul al XVIII-lea, într-o bucătărie regală.

Rădăcinile pandișpanului duc la „pâte génoise”, creat în jurul anului 1700 de patiserul genovez Giovan Battista Cabona. Acesta lucra pentru marchizul Domenico Pallavicini, iar drumul i-a purtat pe amândoi până la curtea regelui Ferdinand al Spaniei. Acolo, cu prilejul unui banchet, Cabona a pregătit pentru prima oară acest desert aerat, botezat după orașul său natal. În timp, rețeta a fost simplificată și adaptată, iar din „Pan di Spagna” s-a născut pandișpanul de astăzi, păstrând însă esența rafinată a originii sale.

Ingrediente

  • 6 ouă,
  • 250 g zahăr,
  • 200 g făină (nu se folosește făină de cozonac),
  • un praf de sare.

Mod de preparare

Succesul unui pandișpan reușit depinde de câteva detalii fine, păstrate cu grijă de generații întregi de patiseri. Ouăle trebuie să fie la temperatura camerei, așa că este bine să fie scoase din frigider cu cel puțin treizeci de minute înainte de preparare. Albușurile se bat spumă tare, astfel încât să nu curgă dacă bolul este răsturnat, iar zahărul se adaugă treptat, pentru a se dizolva complet. Făina se cerne înainte de a fi încorporată, pentru a păstra textura aerată, iar praful de copt nu își are locul în rețeta clasică, pentru că volumul se obține exclusiv prin tehnica de batere și amestecare atentă a ingredientelor.

Prepararea începe prin separarea albușurilor de gălbenușuri. Gălbenușurile se amestecă cu jumătate din cantitatea de zahăr, până când compoziția devine cremoasă și omogenă. Albușurile se bat cu mixerul până capătă consistență fermă, apoi se încorporează treptat restul zahărului, continuând mixarea până când spuma devine lucioasă. Cele două compoziții se unesc cu grijă, folosind mișcări largi, pentru a nu pierde aerul acumulat. La final, se adaugă făina cernută și se amestecă ușor până la omogenizare.

Tava se pregătește cu hârtie de copt, iar compoziția se toarnă uniform. Cuptorul, încălzit în prealabil la 180 de grade Celsius, primește tava pentru aproximativ treizeci de minute. Semnul că prăjitura este gata este desprinderea ușoară de marginile formei și nuanța aurie pe care o capătă la suprafață. Pentru un plus de aromă, se pot adăuga vanilie, rom sau coajă rasă de lămâie ori portocală. După coacere, este bine ca pandișpanul să fie lăsat să se răcească în cuptorul oprit, cu ușa întredeschisă, pentru a-și păstra textura pufoasă.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Secretul pandișpanului perfect. Cum să obții textura aerată de fiecare dată
09 aug 2025, 15:21
Rețeta virală de vară cucerește internetul: Înghețata de iaurt grecesc cu miere și fistic
08 aug 2025, 15:49
Desertul care a cucerit Spania: Alajú, o delicatesă cu miere, nuci și napolitane
04 aug 2025, 13:59
Cea mai ușoară rețetă de clătite: gata în 15 minute
03 aug 2025, 22:00
Secretul bucătarului Ferran Adrià: Cum transformi un banal sos de roșii cumpărat într-un sos de roșii autentic italian
31 iul 2025, 21:44
Desertul viral pe care îl poate face chiar și un copil de 5 ani - gustos și ușor de pregătit
30 iul 2025, 21:56
ParintiSiPitici.ro
Sprijin de 1.000 de lei pentru fiecare elev din clasele I-IX din Republica Moldova. Banii intră automat în contul părinților pe 4 septembrie 2025, înainte de începutul anului școlar 2025-2026
09 aug 2025, 22:49
Secretul unui corp sănătos. Cum să alegi corect alimentele bogate în magneziu
30 iul 2025, 03:31
Biscuiții grecești care nu îngrașă: Rețeta sănătoasă de Melomakarona cu miere
29 iul 2025, 20:44
Mâncăruri de vară ideale pentru a te răcori pe timp de caniculă
26 iul 2025, 10:09
Trei rețete prietenoase cu bugetul, dar pline de savoare
25 iul 2025, 23:41
Desert leneș cu banane și Biscoff - checul care îți iese garantat, fără bătăi de cap!
24 iul 2025, 13:54
Tort Chantilly cu lămâie, desertul verii: un desert spectaculos pentru care merită să pornești cuptorul
22 iul 2025, 12:43
Rețeta de aripioare pe care trebuie să o încerci măcar o dată: Crocante, picante și pline de aromă
21 iul 2025, 23:51
Rețeta clasică de salată Coleslaw care face senzație lângă burgeri
20 iul 2025, 18:46
Sfântul Ilie, 20 iulie. Prăjitura care se pregătește în această zi de mare sărbătoare - Rețetă simplă
19 iul 2025, 17:31
Rețetă de dulceață de nuci verzi ca la bunica acasă - gustul copilăriei într-un borcan
18 iul 2025, 22:34
Sos de caramel sărat făcut în casă. Gustul care transformă orice desert într-un deliciu
18 iul 2025, 04:24
Fără roșii, fără castraveți: salata ideală pentru o cină ușoară de vară cu doar 3 ingrediente
17 iul 2025, 22:02
Salată de morcov coreeană cu piept de pui și sos de soia. Înlocuiește cu succes pastele sau orezul
16 iul 2025, 23:48
Chisăliță de prune, rețeta străbunicii: Prăjitura de post, ca-n Oltenia, din doar trei ingrediente
16 iul 2025, 10:58
Cum să prepari cele mai fragede brioșe cu unt. Trucuri utile
16 iul 2025, 04:05
Desert de vară slab caloric pentru o siluetă de invidiat
15 iul 2025, 21:05
Fursecuri argentiniene preparate cu suflet. Cum să faci alfajores acasă
14 iul 2025, 21:56
Desertul care a cucerit internetul: „Lazy Cat Cake”, rețeta perfectă pentru pofticioși
10 iul 2025, 14:13
Shakshuka, micul dejun care face senzație: Ai nevoie doar de câteva ingrediente
09 iul 2025, 13:01
Cremă de pepene galben cu mascarpone și mentă. Desert răcoritor, perfect pentru vară!
07 iul 2025, 14:34
Rețetă rapidă de tiramisu. Desert spectaculos, gata în câteva minute
04 iul 2025, 04:24
Cum să faci socată acasă. Gustul care îți va aminti de copilărie
02 iul 2025, 22:41
Înghețată cu banane, ciocolată și căpșuni: Rețeta perfectă pentru copii și adulți
02 iul 2025, 19:31
Ruladă cu portocală: un desert simplu care te cucerește din prima!
01 iul 2025, 23:20
Băutura tradițională grecească de sezon care sprijină sănătatea arterială și hepatică
01 iul 2025, 19:47
Desert italian cu lămâie perfect pentru vară: ușor, cremos și fără coacere
30 iun 2025, 18:33
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci cele mai bune paste cu icre
30 iun 2025, 09:28
Sos Big Mac, exact ca la fast-food. Rețeta pe care o poți pregăti în bucătăria ta
29 iun 2025, 20:38
Răsfăț de lux în propria bucătărie. Trufe de ciocolată făcute acasă
27 iun 2025, 15:26
Trucul simplu pentru ca peștele la cuptor să rămână suculent: fără ulei sau sare
26 iun 2025, 15:18
Rețetă a la Cezar Osiceanu: Cum să faci mămăligă prăjită cu gust european
24 iun 2025, 18:01
Dulceață de dovleac cu miere și vanilie. Desertul care încălzește sufletul
24 iun 2025, 15:49
Salată de vară grecească: Pui suculent, tzatziki și cartofi crocanți
24 iun 2025, 15:49
Pâinici cu usturoi și parmezan: Aromate, pufoase și perfecte pentru sendvișuri delicioase
23 iun 2025, 12:32
Spray-ul care alungă căpușele instant. Îl prepari acasă în 2 minute. Căpușele fug de acest ingredient
21 iun 2025, 08:50
Delicatese din flori de tei – 5 rețete care te vor surprinde
15 iun 2025, 22:28
Rețete cu flori de soc. Le poți folosi chiar și la clătite
15 iun 2025, 20:44
Cum să pregătești ouă umplute în mai puțin de 30 de minute
07 iun 2025, 14:09
Secretele gogoșilor americane pufoase. Rețeta pe care trebuie să o încerci acasă
04 iun 2025, 02:36
Cele mai bune legume care topesc kilogramele. Ce să mănânci ca să te simți ușor și energic
03 iun 2025, 20:26
Cum tai ceapa fără să lăcrimezi. Acest truc banal chiar funcționează
01 iun 2025, 23:07
Ce să faci dacă ai pus prea mult ulei în mâncare? Trucul cu pâinea uscată care te salvează
01 iun 2025, 21:43
Cheesecake ca la cofetărie. Secretul desertului care topește inimi
30 mai 2025, 14:24
Pâinea care topește kilogramele! Rețeta virală care face minuni pentru siluetă
29 mai 2025, 12:23
Ruladă Tiramisu din clătite - Rețeta care face furori pe internet
28 mai 2025, 12:53
Cele mai noi știri
acum 8 minute
Putin, Zelenski și Trump, singura poză împreună / foto în articol
acum 53 de minute
Nicușor Dan, baie de mulțime. A stat pe jos la concert. Nu la Untold, ci la Festivalul Lupilor / foto în articol
acum 55 de minute
Alexandra Ştefania Uţă, medaliată cu aur la Europenele U20, în proba de 400 m garduri
acum 1 ora 18 minute
Un analgezic luat de milioane de oameni ar putea provoca insuficiență cardiacă: Medicii trebuie să evalueze riscurile
acum 1 ora 37 minute
Ce trebuie să faci ca să nu ajungi la bisturiu din cauza constipației. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), explicații / video
acum 2 ore 8 minute
Surpriză în Superliga. UTA e noul lider, după 2-1 cu Farul Constanţa
acum 2 ore 14 minute
Cea mai bună metodă de a-ți răcori casa fără a folosi aer condiționat în plină caniculă / video
acum 2 ore 53 minute
Boala folosită ca armă politică în PE. Una din zece românce suferă de această maladie
Cele mai citite știri
pe 8 August 2025
Lovitură pentru Untold 2025. De ce și-au anulat Paraziții și Vama concertele la festivalul de la Cluj
pe 8 August 2025
Crin Antonescu rupe tăcerea după moartea lui Iliescu: Simt nevoia să-l ajut pe Bolojan
pe 8 August 2025
Ministrul Moșteanu, acuzat că a încălcat legea în zi de doliu național. Avocat: Nu conștientizează că Ministerul Apărării nu e o multinațională. Alarmă, domnule Bolojan!
pe 8 August 2025
Cinci insule din Grecia s-au impus în topul clasamentului global. Insula care ocupă locul întâi cu un scor impresionant
pe 8 August 2025
Anunț teribil făcut de BNR pentru români. Adrian Negrescu: Banca Națională se simte cu mâinile legate în această situație ieșită din comun
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel