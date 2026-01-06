€ 5.0905
Nicușor Dan, blocat în Paris. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Franța
Data actualizării: 23:25 06 Ian 2026 | Data publicării: 23:24 06 Ian 2026

Nicușor Dan, blocat în Paris. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii aflați în Franța
Autor: Doinița Manic

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele României, Nicușor Dan, a rămas blocat în Paris. Află în articol de ce.

Nicușor Dan, președintele României, a participat, marți, la Paris, la întâlnirea Coaliției de Voință de la Palatul Elysée. Ar fi trebui să se înatoarcă în această seară la București, dar se pare că avionul militar de tip Spartan care trebuia să îl aducă pe șeful statului și delegația oficială care îl însoțește în Capitală, nu poate ateriza la București din cauza fenomenelor meteo nefavorabile.

În plus, aceleași probleme ar fi fost semnalate și pe alte aeroporturi din apropierea Bucureștiului, așa că decolarea a fost amânată pentru mâine dimineață.

Vremea rea și la Paris

Asta dacă se va îmbunătăți vremea. Ministrul francez al Transporturilor, Philippe Tabarot, a anunțat deja că mai multe companii aeriene vor fi nevoite să anuleze o parte din zborurile programate pentru miercuri dimineaţă pe aeroporturile din Paris din cauza ninsorilor prognozate.

Aceste anulări, necesare pentru efectuarea operaţiunilor de deszăpezire a pistei şi degivrare a aeronavelor, vor afecta aproximativ 40% din zborurile programate între orele 9:00 şi 14:00 pe aeroportul Charles-de-Gaulle din Paris, cel mai mare aeroport din Franţa, şi 25% din zborurile programate între orele 6:00 şi 13:00 pe aeroportul Orly, al doilea ca mărime, a precizat Philippe Tabarot într-o conferinţă de presă. Astfel, există posibilitatea ca Nicușor Dan să se poată întoarce în România abia mâine după-amiază.

Mai multe zboruri din Paris au fost anulate și în cursul zilei de luni

În timpul primelor ninsori de luni după-amiază, Autoritatea Aeronautică Civilă din Franţa (DGAC) a solicitat companiilor aeriene să anuleze 15% din zborurile lor pe cele două aeroporturi principale care deservesc capitala.

"Oferim informaţii privind restricţiile de zbor, iar companiile aeriene îşi organizează programul în consecinţă", a explicat Chems Chkioua, directorul general de la DGAC, în cadrul briefingului de presă al ministrului Transporturilor.

Marţi dimineaţă, programul zborurilor pe aeroporturile pariziene a funcţionat aproape normal, dar ninsese cu o zi înainte. "Mâine, va ninge dimineaţa, în perioada de vârf de trafic", a explicat directorul general de la DGAC, transmite Agerpres.

MAE/Atenţionare de călătorie: Cod portocaliu de ninsori abundente şi polei în Franţa

Precizăm că și Ministerul Afacerilor Externe al României (MAE) a emis o atenționare de călătorie și îi avertizează pe cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Franţa că autorităţile locale au emis un cod portocaliu de ninsori abundente şi polei pentru miercuri, 7 ianuarie.

Potrivit unui comunicat al MAE, vor fi afectate regiunile Hauts-de-France, Île-de-France, Centre-Val-de-Loire, Poitou-Charentes, Limousin, Vendee, Maine-et-Loire, Eure-et-Loir, Orne, Haute-Normandie, Allier, vestul Burgundiei şi vestul regiunii Champagne-Ardennes.

Cetăţenii români sunt sfătuiţi să consulte site-ul aeroporturilor din Paris (Charles de Gaulle şi Orly) şi ale aeroporturilor din localitatea de destinaţie/plecare, pentru a urmări eventualele modificări apărute în orarul de zbor şi pentru a verifica informaţiile oferite de operatorii şi companiile aeriene la care au fost planificate călătoriile.

Asistență consulară pentru români

Pentru informaţii actualizate, cetăţenii români se pot informa în timp real în legătură cu situaţia meteorologică pe pagina de internet www.meteofrance.com.

MAE precizează că cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Paris: +33147052966 şi +33147052755.

De asemenea, cei care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de permanenţă, în funcţie de circumscripţia consulară de reşedinţă: Consulatul General al României la Paris: +33680713729; Consulatul General al României la Marsilia: +33610027164; Consulatul General al României la Lyon: +33643627736; Consulatul General al României la Strasbourg: +33627050022. 

paris
franta
mae
nicusor dan
ninsori
zboruri anulate
