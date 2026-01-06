Ce va oferi România Ucrainei la negocierile Coaliției de voință de la Paris

Liderii europeni din "Coalition of the Willing" (ţările dispuse să ajute Ucraina) s-au întâlnit astăzi, de la ora 16:00, la Paris, la un summit concentrat pe garanțiile de securitate pe termen lung pentru Ucraina. Urmează să fie discutat un cadru prin care statele occidentale se vor angaja să apere sau să sprijine Ucraina în cazul unor noi agresiuni ale Rusiei. La negocieri participă și președintele României, Nicușor Dan.

Se întâmplă după ce, înaintea acestei reuniuni, consilieri de securitate din 15 ţări, printre care Franţa, Germania şi Canada, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi NATO, s-au reunit la 4 ianuarie, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, coordonat de preşedintele SUA, Donald Trump.

Ce oferă România Ucrainei



Cât despre ce va oferi România Ucrainei la aceste negocieri, Observator News scrie, citând surse politice, că țara noastră nu este dispusă să trimită trupe în Ucraina, dar se oferă să găzduiască în bazele sale militare trupele aliate care se rotesc.

Totodată, România ar fi dispusă să ofere programe de training și pregătire pentru militarii ucraineni, precum și sprijin prin infrastructura strategică, așa cum este baza de la Câmpia Turzii, transformată într-un hub regional pentru tranzitul și distribuția armamentului către Ucraina.

Totodată, potrivit sursei citate, Bucureștiul se oferă să contribuie semnificativ pe partea de lanțuri logistice și securitate regională, în paralel cu operațiuni de deminare și protejare a rutelor comerciale din Marea Neagre.

Și asta nu este tot. Țara noastră ar propune să joace un rol-cheie în culegerea de informații și sprijin în domeniul intelligence.

Ce este Coaliţia de voinţă

Coaliţia de voinţă (Coalition of the Willing) este formată din peste 30 de ţări, în majoritate europene şi aliate ale Kievului, şi are ca obiectiv principal oferirea de garanţii de securitate Ucrainei, după ce se va ajunge la un armistiţiu.

Cea mai recentă reuniune a Coaliţiei de voinţă a avut loc la 12 decembrie 2025. Liderii Coaliţiei au discutat atunci, între altele, și despre creşterea ajutorului acordat Ucrainei.