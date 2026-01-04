€ 5.0985
|
$ 4.3417
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0985
|
$ 4.3417
 
DCNews Stiri Internațional Nicușor Dan merge la reuniunea șefilor de stat din Coaliția de Voință
Data publicării: 13:58 04 Ian 2026

Nicușor Dan merge la reuniunea șefilor de stat din Coaliția de Voință
Autor: Darius Muresan

Președintele României, Nicușor Dan Imagine cu președintele României, Nicușor Dan. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Nicuşor Dan va participa marţi, la Paris, la reuniunea şefilor de stat şi de guvern ai "Coaliţiei de Voinţă" (Coalition of the Willing), potrivit unui anunţ al Administraţiei Prezidenţiale.

Aliaţii europeni ai Ucrainei s-au întâlnit sâmbătă, la Kiev, pentru a analiza detaliile celei mai recente versiuni a planului de încheiere a conflictului cu Rusia, înaintea unui summit al "Coaliţiei de Voinţă", care va avea loc săptămâna viitoare în Franţa. Coaliţia este formată din state care susţin Ucraina, relatează AFP.

Consilieri de securitate din 15 ţări, printre care Franţa, Germania şi Canada, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Europene şi NATO, s-au reunit în capitala Ucrainei pentru această primă întâlnire a anului.

Trimisul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, a participat de la distanţă, a confirmat un oficial ucrainean pentru AFP.

"Prima parte a întâlnirii s-a concentrat pe documentele-cadru, în special garanţiile de securitate şi abordările planului de pace, precum şi pe succesiunea următorilor paşi comuni", a precizat sâmbătă, pe Telegram, după prima sesiune, negociatorul-şef al Ucrainei, Rustem Umerov.

Eforturile diplomatice s-au intensificat din luna noiembrie, în vederea încheierii celui mai sângeros conflict din Europa de după Al Doilea Război Mondial, sub coordonarea preşedintelui american Donald Trump, a cărui administraţie a purtat negocieri separate cu Rusia şi Ucraina.

În discursul său de Anul Nou pentru 2026, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că un acord este "gata în proporţie de 90%", avertizând însă că restul de 10% va determina "soarta păcii", în condiţiile în care viitorul teritoriilor ocupate de Rusia rămâne o problemă-cheie. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 4 minute
Vremea până la Bobotează. Elena Mateescu (ANM), prognoza meteo actualizată: Unde va ninge din nou
Publicat acum 16 minute
Controversă cu tradiția privind spălatul rufelor de Bobotează și ulterior. Vasile Ioana: Doamne ferește!
Publicat acum 19 minute
Harta care provoacă fiori unei țări din UE. Mesaj din anturajul lui Trump: Ce urmează după Venezuela / foto în articol
Publicat acum 25 minute
Democrații vor să blocheze în Senat trimiterea de trupe în Venezuela. ”Suntem mințiți de administrația Trump”
Publicat acum 34 minute
Termoenergetica: Sute de blocuri fără căldură și apă caldă în București
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 19 ore si 45 minute
Creșterea vârstei de pensionare în MAI. Bolojan, anunțul zilei pentru polițiști și nu numai
Publicat acum 19 ore si 8 minute
Surpriză pentru Trump! Țările din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Publicat acum 22 ore si 53 minute
China, reacție dură după atacul SUA asupra Venezuelei și capturarea lui Maduro
Publicat acum 20 ore si 45 minute
Trump îl ia tare pe Putin, după „atacul spectaculos“ asupra Venezuelei
Publicat pe 03 Ian 2026
Maduro, capturat de SUA. Chirieac: Vechea ordine mondială s-a prăbușit. Trump a transmis un avertisment pentru toată lumea
 
ce spunea ion iliescu in mesajul de anul nou 1990 si ar putea fi preluat de nicusor sau bolojan Ce spunea Ion Iliescu în mesajul de Anul Nou, 1990, și ar putea fi preluat de Nicușor sau Bolojan

de Val Vâlcu

cum s a luptat roosevelt cu cei patru calareti ai apocalipsei model pentru ccr Cum s-a luptat Roosevelt cu ”cei patru călăreți ai Apocalipsei”. Model pentru CCR

de Val Vâlcu

ce se schimba in guvern dupa decizia ccr pe pensiile magistratilor planul j Ce se schimbă în guvern după decizia CCR pe pensiile magistraților. Planul J

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
SONDAJ DE OPINIE
Închide
Considerați că intervenția lui Trump în Venezuela este:
Necesară și legitimă
Necesară, dar ilegitimă
Trimite răspunsul
x close