Râmnicu Vâlcea rămâne fără apă caldă și căldură după avarie la CET Govora
Data publicării: 23:57 20 Feb 2026

Râmnicu Vâlcea rămâne fără apă caldă și căldură după avarie la CET Govora
Autor: Tiberiu Vasile

Râmnicu Vâlcea rămâne fără apă caldă și căldură după avarie la CET Govora Calorifere. Sursa foto: Agerpres

Mii de locuitori din Râmnicu Vâlcea au rămas fără apă caldă și căldură, după avarii la două cazane ale CET Govora.

Operatorul de termoficare din Râmnicu Vâlcea, CET Govora, a anunţat vineri seara că nu mai poate furniza momentan agent termic din cauza unor avarii care au apărut la cele două cazane, cel mai probabil consumatorii racordaţi la sistemul centralizat urmând să primească din nou căldură şi apă caldă de duminică dimineaţa.

Conducerea CET Govora a precizat că la sistemul sub presiune al cazanului pe cărbune (C7) s-a spart o conductă, în timp ce cazanul pe gaz (C4) a fost oprit la scurt timp după ce a fost pus în funcţiune şi s-a constat că are o defecţiune.

Se lucrează intens pentru remedierea avariei

"După două ore de la pornirea cazanului C4, a apărut o neetaneşitate la sistemul vaporizator, care s-a accentuat treptat, astfel încât am fost nevoiţi să oprim şi acest cazan. Având în vedere că ambele cazane , C4 şi C7, sunt indisponibile, până în data de 22 februarie 2026, ora 07, nu putem să mai furnizăm agent termic pentru apă caldă şi căldură", a transmis CET Govora printr-un comunicat de presă.

Reprezentanţii societăţii au precizat că se lucrează intens pentru remedierea avariei la cazanul C7, astfel încât acesta să fie repornit şi să revină la schema normală de funcţionare, notează Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Apă contaminată în Curtea de Argeș: Bacterie periculoasă, depistată din nou în rețea
 

