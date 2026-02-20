€ 5.0974
Data publicării: 17:40 20 Feb 2026

Concediată din cauza AI: O televiziune germană a dat afară o jurnalistă pentru imaginile folosite într-un reportaj
Autor: Tiberiu Vasile

Concediată din cauza AI: O televiziune germană a dat afară o jurnalistă pentru imaginile folosite într-un reportaj Inteligență Artificială. Sursa: Pixabay

Televiziunea publică germană ZDF a decis să înceteze colaborarea cu o jurnalistă după ce aceasta a utilizat imagini generate cu inteligență artificială într-un material difuzat, fără a informa publicul despre natura lor.

Canalul televiziunii germane ZDF a anunţat vineri demiterea corespondentei sale New York pentru că a utilizat imagini generate de inteligenţa artificială într-un reportaj difuzat săptămâna trecută privind serviciul american de imigraţie, relatează AFP.

"Ancheta a ajuns la concluzia că încălcările directivelor ZDF şi regulilor jurnalistice au fost atât de grave încât corespondenta la New York Nicola Albrecht este demisă din funcţie cu efect imediat", a anunţat canalul public într-un comunicat.

Primul reportaj, care relata despre teama copiilor de serviciul american de imigraţie (ICE) din SUA, a fost difuzat prima dată în jurnalul de prânz de vineri, 13 februarie, nevând un conţinut problematic.

Apoi jurnalista a realizat o nouă versiune difuzată duminică, în care figurau două secvenţe video, din care una "provenea dintr-un context total diferit (o arestare în Florida în 2022)" şi cealaltă era "generată de Inteligenţa Artificială".

Materialul fără "justificare jurnalistică"

Din punctul de vedere al canalului ZDF, utilizarea acestui material fără "justificare jurnalistică" sau "contextualizare" contravine regulilor sale interne în materie de difuzare de conţinut generat de IA.

În plus, secvenţa video dintr-un alt context ar fi trebuit, potrivit ZDF, să fie verificată şi "conducerea redacţiei ar fi trebuit să remarce secvenţa de imagini generate de IA când subiectul a fost validat".

"Paguba cauzată de nerespectarea regulilor jurnalistice este considerabilă", a deplâns redactorul şef al ZDF Bettina Schausten, citată în comunicat, care a precizat că postul elaborează în acest moment "un catalog de măsuri" pentru a garanta pe viitor că "standardele jurnalistice" sunt "respectate în permanenţă".

Potrivit jurnaliştilor din grupul de factchecking al AFP, la începutul lui ianuarie această media a difuzat într-un articol şi o postare pe Facebook o fotografie generată de IA menită să-l prezinte pe preşedintele venezuelean Nicolas Maduro după capturarea sa de SUA, conform Agerpres.

CITEȘTE ȘI: Cum ne apărăm de războiul care nu se vede. AI-ul și manipularea la scară industrială

