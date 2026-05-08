Regatul Unit raportează al treilea posibil caz de hantavirus la un cetățean britanic

Agenţia pentru securitate sanitară din Marea Britanie (UKHSA) a anunţat vineri identificarea unui nou caz suspect de hantavirus la un cetăţean britanic aflat pe insula Tristan da Cunha din Atlanticul de Sud, transmite Reuters.

Două persoane de cetăţenie britanică au fost confirmate anterior cu infecţie cu hantavirus, în cadrul monitorizării focarului mortal de pe o navă de croazieră de lux, a indicat UKHSA într-un comunicat.

Agenţia nu a furnizat detalii suplimentare cu privire la noul caz suspect.

Au decedat în urma epidemiei

Trei persoane - un cuplu olandez şi o persoană cu cetăţenie germană - au decedat în urma epidemiei de pe vasul MV Hondius.

În total, s-a confirmat că cinci persoane au contractat virusul.

Vasul este aşteptat să acosteze în Tenerife, duminică, iar UKHSA a declarat că cetăţenii britanici de la bord care nu prezintă simptome vor fi repatriaţi cu avionul şi vor trebui să rămână în izolare timp de 45 de zile.

Şapte cetăţeni britanici au debarcat de pe navă la data de 24 aprilie pe insula Sfânta Elena. Agenţia a declarat că doi dintre aceştia se află deja în izolare în Marea Britanie, patru sunt pe insula Sfânta Elena, iar unul a fost localizat în afara Regatului Unit, conform Agerpres.

